神盾再斥資46億元收購IP公司 替集團增添AI、HPC動能

IC設計廠神盾（6462）今（15）日宣布，百分之百收購矽智財（IP）廠乾瞻科技，總斥資金額將達47億元，當中包含現金26億元及股票約當21億元的資金進行收購，預計今年7月1日有望完成交割，屆時將可望替神盾集團明顯挹注AI、HPC等先進製程開發能力。

神盾今日宣布，與乾瞻科技分別召開董事會通過合併案，神盾將以現金及發行新股為對價之股份轉換案，由神盾取得乾瞻科技已發行百分之百股權。神盾指出，本股份轉換案之對價為乾瞻科技每1股普通股換發現金179.48元以及神盾新發行普通股0.959341032股，最終換股比例將依雙方股份轉換契約進行調整。

若以最近日之收盤價推算，本案總價金約47億元，當中包含現金對價約26億以及股票對價21億。神盾指出，經相關主管機關核准及換股作業完成後，暫定今年7月1日為股份轉換基準日，股份轉換完成後，乾瞻科技將成為神盾百分之百持股之子公司。

神盾指出，乾瞻科技是一家專注於先進製程從3奈米、5奈米、7奈米等設計、開發、高速傳輸介面（High Speed Interface）、標準元件矽智財（Foundation IP）及特殊IO的IP公司，協助客戶開發先進製程晶片，主要產品包含UCIe （D2D，Chiplet 2 Chiplet）、DDR及LPDDR Combo實體層（PHY）、ONFI 5.1 PHY。

可應用於車用感測器及傳送IP及高速、低功耗、小面積且可客製化的Standard Cell Library、特殊IO等foundation IP，其中多個IP可支援CoWoS／InFO等2.5D／3D先進封裝。客戶包含歐美系AI / HPC大廠客戶、儲存系統廠、車用及國內外晶圓代工廠。

神盾指出，本案完成後，藉由乾瞻科技的先進製程IP，結合神盾聯盟內安國的ASIC設計服務以及後段服務，有助於神盾聯盟打造先進製程端到端（End to End）的IP／ASIC平台。

神盾表示，乾瞻科技去年營收大約2億元，不過未來若加入神盾集團後，乾瞻科技具備的先進製程IP，將可望替神盾AI聯盟帶來龐大綜效，替神盾集團營運帶來顯著成長動能，預期2025年將可望進入大幅度貢獻業績軌道。