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Ansys 推生成式 AI 工程軟體 加速研發流程

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

工程模擬軟體大廠Ansys（Nasdaq：ANSS）宣布，推出基於人工智慧（AI）的最新技術Ansys SimAI，這是一種不限於物理科學的軟體即服務（SaaS）應用程式，它將Ansys模擬的準確預測性與生成AI的速度相結合。新的解決方案不僅支援開放的生態系，還能在幾分鐘內預測效能，透過直觀的界面和流程實現模擬普及化。

Ansys表示，由於更為複雜的產品和更短的上市時間，提高生產效率而不犧牲精準度的工程軟體解決方案的需求大幅增長。簡而言之，當今的公司已經沒有時間等待和觀望。

透過將先進的生成式AI與模擬融入設計流程，用戶可以重新定義現有流程並從中獲取更多價值，以滿足動態市場的需求。Ansys最新的AI解決方案以高速運行，可加快研究與開發、縮短產品開發週期，並透過提供廣闊的設計探索機會來促進人類創造力。

Ansys SimAI解決方案直觀易用，專爲沒有編碼經驗或深度學習專業知識的用戶而設計。Ansys SimAI不依賴幾何參數來定義設計，而是使用設計本身的形狀作為輸入源，即使形狀的結構在整個訓練數據中不一致，仍有助於更廣泛的設計探索。該應用程式可將計算密集型項目的所有設計階段的模型效能預測提高10至100倍。客戶可以使用以前生成的Ansys或非Ansys數據來訓練AI。訓練和預測託管是在最先進的Cloud基礎架構上，以確保用戶數據安全且保密。

其他支援AI的產品，包括Ansys AI+產品和AnsysGPT，將於2024年第1季度推出。

AI 軟體

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