二大 CPU 陣營競逐 AI PC 商機 啟動混合式 AI 競爭新局

微軟(Microsoft)推出生成式AI生產力工具Copilot，帶動晶片與PC業者積極搶攻AI PC市場商機。在多數企業對雲端生成式AI服務存有隱私安全與傳輸延遲等疑慮的影響下，衍生出能在用戶端離線使用生成式AI服務的需求，內含神經處理單元(Neural Processing Unit；NPU)架構提升運算效能的AI PC熱潮順勢而起。

DIGITIMES研究中心觀察，隨AI PC這類終端裝置運算效能提升，在終端裝置上離線運行的邊緣AI、在雲端資料中心運行的雲端AI協作的情況將日增，朝混合式(hybrid) AI協作模式發展。

分析師陳辰妃指出，目前AI PC定義仍未清晰，x86與Arm二大CPU陣營業者以內含NPU的CPU為基本規格，並將微軟透露能離線執行Copilot的40TOPS (Tera Operations Per Second)運算效能的門檻設為目標，於2023年底前發表最新款產品，競逐NPU運算效能，搶佔首波AI PC商機。x86陣營的英特爾(Intel)與超微(AMD)分別推出Meteor Lake Core Ultra與Hawk Point Ryzen 8040處理器，強調能與微軟Windows 11及後續版本高度相容，滿足用戶使用Copilot的體驗。

另一方面，Arm陣營的高通(Qualcomm) Snapdragon X Elite以75TOPS運算效能，領先業界。微軟已表示與高通緊密合作完善Windows on Arm (WoA)系統，雙方有望共同提升Arm架構PC市佔率。同為Arm架構的蘋果(Apple)自研晶片M3，儘管未強調為AI PC所用，但由蘋果近期接連發表生成式AI發展成果觀察，預料其未來將用於優化Macbook用戶體驗。

陳辰妃認為，AI PC市場由微軟作業系統及Copilot所驅動，硬體平台業者推出相應的CPU及AI PC，其效能規格將配合作業系統升級，而消費者對作業系統業者及其生成式AI產品的接受度將左右AI PC市場發展。另外，主要CPU業者積極布局AI PC市場，競合關係也將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。