快訊

我友邦瓜地馬拉總統就職典禮延後！國會保守派議員阻撓宣誓

施明德罹肝癌多年 「沉默殺手」注意5大症狀！這些名人都因肝癌病逝

參選只為得0票 阿公可拿百萬選票補助金？台南選委會解釋規定

二大 CPU 陣營競逐 AI PC 商機 啟動混合式 AI 競爭新局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

微軟(Microsoft)推出生成式AI生產力工具Copilot，帶動晶片與PC業者積極搶攻AI PC市場商機。在多數企業對雲端生成式AI服務存有隱私安全與傳輸延遲等疑慮的影響下，衍生出能在用戶端離線使用生成式AI服務的需求，內含神經處理單元(Neural Processing Unit；NPU)架構提升運算效能的AI PC熱潮順勢而起。

DIGITIMES研究中心觀察，隨AI PC這類終端裝置運算效能提升，在終端裝置上離線運行的邊緣AI、在雲端資料中心運行的雲端AI協作的情況將日增，朝混合式(hybrid) AI協作模式發展。

分析師陳辰妃指出，目前AI PC定義仍未清晰，x86與Arm二大CPU陣營業者以內含NPU的CPU為基本規格，並將微軟透露能離線執行Copilot的40TOPS (Tera Operations Per Second)運算效能的門檻設為目標，於2023年底前發表最新款產品，競逐NPU運算效能，搶佔首波AI PC商機。x86陣營的英特爾(Intel)與超微(AMD)分別推出Meteor Lake Core Ultra與Hawk Point Ryzen 8040處理器，強調能與微軟Windows 11及後續版本高度相容，滿足用戶使用Copilot的體驗。

另一方面，Arm陣營的高通(Qualcomm) Snapdragon X Elite以75TOPS運算效能，領先業界。微軟已表示與高通緊密合作完善Windows on Arm (WoA)系統，雙方有望共同提升Arm架構PC市佔率。同為Arm架構的蘋果(Apple)自研晶片M3，儘管未強調為AI PC所用，但由蘋果近期接連發表生成式AI發展成果觀察，預料其未來將用於優化Macbook用戶體驗。

陳辰妃認為，AI PC市場由微軟作業系統及Copilot所驅動，硬體平台業者推出相應的CPU及AI PC，其效能規格將配合作業系統升級，而消費者對作業系統業者及其生成式AI產品的接受度將左右AI PC市場發展。另外，主要CPU業者積極布局AI PC市場，競合關係也將影響混合式AI協作模式走向與市場版圖變化。

AI 微軟 Arm

延伸閱讀

微軟市值贏蘋果兩年首見 靠AI風潮助攻分出勝負

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

又2名作家提告喊「非常離譜」 控OpenAI與微軟濫用作品訓練AI

相關新聞

台積電法說 半導體風向球…新董事會成員、海外布局受關注

晶圓代工龍頭台積電將於1月18日（周四）召開法說會，除了線上與電話會議同步，也罕見睽違近約四年恢復機構法人可報名實體，並...

台版晶片法租稅減免 2月起申請

有「台版晶片法」之稱的產創條例第十之二已於去年八月七日實施，經濟部將於二月起受理企業申請租稅減免，外界預期台積電、聯發科...

三星電子總裁密訪鴻海、華邦 外界推測可能擴大AI領域合作

三星電子總裁暨新任三星半導體董事長孫英權上周低調來台，與鴻海董事長劉揚偉、華邦董事長焦佑鈞等大咖見面。三星近期積極衝刺A...

台廠實力強 大廠青睞

不受兩岸地緣政治議題紛擾，去年下半年以來，包括輝達（NVDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰等半導體大咖陸續...

台版晶片法租稅減免2月起受理申請 台積電等8企業有望適用

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，經濟部將於今年2月起受理企業申請租稅減免，5月31日...

太陽能電池廠太極製程升級M10 力拚營運先蹲後跳

廣運（6125）集團今（14）日舉辦年終尾牙，集團執行長謝明凱指出，旗下太陽能電池廠太極（4934）自去年下半年就在進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。