台版晶片法租稅減免 2月起申請

有「台版晶片法」之稱的產創條例第十之二已於去年八月七日實施，經濟部將於二月起受理企業申請租稅減免，外界預期台積電、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯等科技業者都符合申請門檻，可望適用。

經濟部表示，為了鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，台版晶片法提供營所稅抵減優惠，包括前瞻創新研發支出當年度抵減率百分之廿五，以及購置先進製程設備支出當年度抵減率百分之五，租稅獎勵堪稱史上最大。

針對適用資格門檻，經濟部已公告相關子法，以研發費用達六十億元、研發密度達百分之六、購置用於先進製程的設備支出達一百億元為資格門檻，不限適用產業類別；且去年有效稅率為百分之十二，才能適用租稅減免。

根據二○二二年上市櫃公司財報，台積電、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯、台達電、南亞科及華邦電等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻。

經濟部產業發展署表示，已陸續接獲公司詢問申請實務相關問題。為協助業者申請，產業發展署已與四大會計師事務所、台積電、聯發科等大廠說明申報流程和填寫規範。

官員指出，產創第十條之二的租稅優惠自二月一日起至五月卅一日受理申請，企業須提供說明文件及佐證資料，包括公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，台版晶片法子法明訂資格門檻規模、投資支出適用範疇、申請及審查相關規定等。其中，申請公司是否符合居國際供應鏈關鍵地位及其他資格門檻要件等，將由公司依規定提出相關佐證文件，由中央目的事業主管機關邀集政府機關及專家學者組成審查小組，進行綜合評估審核。