台積去年營收 估將稱霸半導體

知名研究機構加拿大TechInsights負責半導體市場趨勢研究的McClean Report部門（原IC Insights）公布二○二三年銷售額排名預測，該機構數據顯示，二○二三年台積電美元銷售表現超車三星電子奪冠，主要是三星受記憶體市況逆風營收大幅衰退影響。

該機構推測，台積電二○二三年美元營收估達到六八八點五二億美元，年減少約百分之九，但仍居冠，其次則為英特爾的五一四點○一億美元，年減少百分之十六，三星電子二○二二年曾為半導體銷售額最高公司，不過二○二三年則降至第四名，二○二三年美元營收估計四八三點○四億美元，年減少百分之三十七。

McClean指出，去年半導體企業營收衰退因素，主要是「需求下降」和「智慧手機、個人電腦、數據中心服務器和其他最終用途產品庫存增加」。

二○二三年半導體銷售排名第一的台積電雖然營收出現負成長，但二○二二年排名第一的三星受到記憶體市場衰退和低迷，營收年減達到百分之三十七，排名跌至第四名，這也讓台積電得以取得勝利。

另外，如果包含ＩＣ設計公司，估計全球前二十五名公司中，實現營收年成長的只有七家公司，這些公司分別是第三名的輝達（ＮＶＩＤＩＡ）、第六名的博通、第九名的英飛凌、第十名的意法半導體、第十五名的恩智浦半導體、第十七名的索尼、第十九名的Microchip。

二○二三年排名在第二的英特爾，雖然營收比前一年下降了百分之十六，但排名有所提高前進一名。

排在第三名的是輝達，營收年增率預估約為百分之一○二，這也讓輝達排名自二○二二年的第八名躍升至二○二三年的第三名。