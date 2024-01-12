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東海EMBA突破企業接班困境 CEO二代同堂求學人數激增

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東海EMBA不僅開設CEO班，更成立企業二代班，提供世代傳承的良方解藥。東海大學提供
東海EMBA不僅開設CEO班，更成立企業二代班，提供世代傳承的良方解藥。東海大學提供

二代接班成為中小企業傳承普遍面臨的棘手問題，東海大學EMBA推出「企業二代班」至今五年，確實看到企業接班衍生的問題，但也因此看到「EMBA二代企業班」需求成長趨勢，東海大學EMBA主任許恩得表示，目前已有多達十餘對企業一、二代前後進入EMBA就讀。

昇岱實業董事長江進助表示，兒子14歲先至新加坡，後遠赴加拿大唸書，雖已取得國外學位，但仍鼓勵他就讀EMBA二代班，父子因此在經營推動上更有共識。

東海EMBA是在管理學院院長李書行推動下，自2018年開設「企業二代班」，透過Buffet式學習模組，推出跨域、跨界、跨能，接軌國際的創新實用課程。

李書行說，企業世代接班在所難免，但台灣多屬中小企業，家族傳承成為許多大老闆傷腦筋的問題，所以東海EMBA不僅開設CEO班，更成立企業二代班，開設精準的管理課程，邀請台積電（2330）資深副總何麗梅、友達（2409）集團董事長彭双浪、佳士達董事長陳其宏等頂尖一流的師資，共同指導二代企業主，以提供世代傳承的良方解藥。

江進助表示，老闆的經營理念都是透過早期在工廠累積的經驗，但經學校知識性、邏輯性具有系統的課程教學，對經營者產生更大幫助。兒子是小留學生，雖擁有海歸學歷，但仍須強化工廠管理專業，因此進入EMBA企業二代班學習，也讓彼此有更多共識，在溝通上比較好溝通。

驛盛科技工程董事長姜瑞琴出身於傳統產業，過去思考較為侷限，就讀EMBA後不僅強化國際觀，尤其修經濟學後更開啟她嶄新的經營策略思維，因此鼓勵女兒進修，讓雙方的管理思維、策略應用上更具默契。

聖暉工程科技（5536）董事長楊烱棠表示，世代與世代間存在20年以上的差距，嚴實的商學訓練才能掌握企業經營的學問，如何尋找適合的人、組織的傳承、公司的傳承，都是接班需要評估的面向，孩子念二代班後，受同儕間的激勵與影響，也成為企業經營管理的助力。

睦昇營造董事長郭毓民也指出，接班問題需要預防也需要克服，學校是企業交班者與接班者很好的媒介，自己和兒子都是進入東海EMBA就讀，透過CEO班和二代班的多元跨域課程安排，較易達成共識，而且更能夠多聆聽、充分討論、共同學習，互相理解與支持。

許恩得表示，「企業二代班」著重傳授接班心法與布局前瞻科技，導入日新月異的智慧科技課程，強調數位經營與策略、精實管理與經營策略，並加入家族與企業租稅規劃等家族企業所關注的議題，二代班還遠赴日本、德國、義大利進行移動教學，更與以色列Haifa大學打造客製化國際拓展課程。

東海大學管理學院院長李書行(左)、東海EMBA主任許恩得(右)。東海大學提供
東海大學管理學院院長李書行(左)、東海EMBA主任許恩得(右)。東海大學提供
東海EMBA企業二代班，推出跨域、跨界、跨能，接軌國際的創新實用課程。東海大學提供
東海EMBA企業二代班，推出跨域、跨界、跨能，接軌國際的創新實用課程。東海大學提供

EMBA 東海大學

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