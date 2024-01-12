快訊

雙鐵傍晚將湧返鄉潮 台鐵日均運量較上次大選增15萬人

遭爆離婚「淨身出戶」 周慧敏現蹤台灣全說了

台幣強升！大立光吃悶虧 3電子代工廠提前備戰降低匯兌風險

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
去年第4季新台幣匯率強升4.8%。圖／聯合報系資料庫
去年第4季新台幣匯率強升4.8%。圖／聯合報系資料庫

去年第4季新台幣匯率單季強升4.8%，近期包括大立光（3008）、瑞儀（6176）等陸續公布上季財報，大吃業外匯損悶虧。代工廠由於營收規模大、且毛利普遍較低，承受匯損的風險也更大，不過，遭遇2017年慘痛的匯損經驗後，各代工廠雖大多採自然避險，但已提前備戰。

2017年新台幣匯率大幅升值超過8%，其中第1季就急升6%，由於代工廠企業量體與規模大、交易幣別複雜，營運對匯率波動敏感度較大，因此成為代工廠一大壓力。歷經2017年措手不及的慘痛經驗後，代工廠面對匯率波動已更積極應對。

廣達（2382）為例，廣達與供應商及客戶往來，儘量以單一貨幣為報價基礎，以沖銷部分匯率變動風險，並加強財務人員匯兌避險觀念，與路透社及銀行連線，隨時掌握匯率資訊，研判匯率未來走向，善用金融工具避險，由專人負責避險性外匯操作。

緯創（3231）則以外幣資產與負債相互抵銷，降低淨外幣部位，以發揮避險效果。

英業達（2356）則除了部分可自然抵銷匯率變化對營收及成本的衝擊外，另外透過外匯避險措施，適度降低匯率風險。

台幣匯率 外匯 廣達

延伸閱讀

大立光上季匯損吃掉兩股本 重創全年獲利表現

品牌業者預估庫存去化告終 廣達、緯創、英業達迎春燕

緯創旺年會嘉賓曝光！請來天后張惠妹、45分鐘唱滿滿

仁寶、英業達12月業績雙雙下滑

相關新聞

2024科技界看好AI、碳權效益顯現 春節前11件大事一次看

2024農曆新年將至，台股去 (2023) 年受到AI人工智慧技術崛起、以及碳權交易啟航等題材的大力挹注，不僅養足強勁動...

鴻海研究院量子計算創佳績 研究成果獲頂尖研討會接收

鴻海（2317）旗下鴻海研究院量子計算研究所再創佳績！今年兩項研究成果榮獲頂級量子計算研討會（QIP 2024）接收！該...

日月光攜手成大啟動聯合研發中心 三年5000萬驅動半導體前瞻技術研發

全球封測第一大廠日月光攜手國立成功大學成立聯合研發中心，今（12）日舉行啟動儀式，由日月光研發總經理李俊哲與成大校長沈孟...

宏碁健康聯手長青連鎖藥局 加速推動預防醫學

宏碁（2353）集團旗下宏碁智醫（6857）為加速推動預防醫學成立宏碁健康（宏碁智醫子公司），攜手大健康領域的夥伴，共同...

日月光攜成大啟動聯合研發中心 展開3年5000萬合作計畫

全球封測第一大廠日月光（3711）攜手國立成功大學成立聯合研發中心，今（12）日舉行啟動儀式，由日月光研發總經理李俊哲與...

華碩推新伺服器 搭載最新Intel Xeon E-2400處理器

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺伺服器事業，今（12）日宣布推出RS300 E-12系列伺服器，搭載最新Intel Xe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。