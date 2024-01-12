台幣強升！大立光吃悶虧 3電子代工廠提前備戰降低匯兌風險

去年第4季新台幣匯率單季強升4.8%，近期包括大立光（3008）、瑞儀（6176）等陸續公布上季財報，大吃業外匯損悶虧。代工廠由於營收規模大、且毛利普遍較低，承受匯損的風險也更大，不過，遭遇2017年慘痛的匯損經驗後，各代工廠雖大多採自然避險，但已提前備戰。

2017年新台幣匯率大幅升值超過8%，其中第1季就急升6%，由於代工廠企業量體與規模大、交易幣別複雜，營運對匯率波動敏感度較大，因此成為代工廠一大壓力。歷經2017年措手不及的慘痛經驗後，代工廠面對匯率波動已更積極應對。

以廣達（2382）為例，廣達與供應商及客戶往來，儘量以單一貨幣為報價基礎，以沖銷部分匯率變動風險，並加強財務人員匯兌避險觀念，與路透社及銀行連線，隨時掌握匯率資訊，研判匯率未來走向，善用金融工具避險，由專人負責避險性外匯操作。

緯創（3231）則以外幣資產與負債相互抵銷，降低淨外幣部位，以發揮避險效果。

英業達（2356）則除了部分可自然抵銷匯率變化對營收及成本的衝擊外，另外透過外匯避險措施，適度降低匯率風險。