華碩推新伺服器 搭載最新Intel Xeon E-2400處理器

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺伺服器事業，今（12）日宣布推出RS300 E-12系列伺服器，搭載最新Intel Xeon E-2400處理器，可提供高達八核心的優異效能，並原生支援PCI Express(PCIe)5.0和DDR5 4400 MT/s記憶體速度，搭配ASPEED 2600遠端管理晶片採用的最新BMC模組，不僅能大幅提升管理、安全性，更可相容IPMI 2.0通訊協定，增加與各種遠端管理軟體的適配性；此外，最新的第5代Intel Xeon可擴充處理器，也在本次發佈的新品陣容中正式亮相，將成為企業用戶部署儲存架構時最強而有力的堅實後盾。

專為中小型企業(SMB)和雲端服務供應商而生的Intel Xeon E-2400系列處理器，能支援至多八核心、16執行緒，還有5.6 GHz頻率和95 W的熱設計功耗(TDP)，以確保迅速的資料處理與應用程式反應速度，同時亦支援最高128 GB DDR5 4400 MT/s記憶體與PCIe 5.0，可提供伺服器等級的全天候可靠度，以及更符合成本效益的絕佳性能。

經精心設計的ASUS RS300-E12-RS4，可淋漓釋放八核心Intel Xeon E-2400系列處理器的極致運算力，支援最高95 W TDP，並內建多元儲存裝置選項，包括：前面板的四個熱抽換硬碟和一個額外的M.2插槽；連線方面，則擁有一個PCIe 5.0插槽與一個專屬的PCIe 4.0插槽，能實現更高頻寬。

此外，450 W 80 PLUS Platinum備援電源供應器還可提供超高能源效率；雙Intel I210-AT Gigabit乙太網路連接埠另支援Teaming功能，具備傑出的網路連線能力，再加上華碩ASMB11-iKVM嵌入式模組與ASPEED AST2600遠端管理晶片，將能進一步優化伺服器監控流程，讓系統管理更簡易直覺。

全新ASUS RS300-E12-PS4與RS300-E12-RS4有諸多相同之處，如：處理器、儲存功能、PCIe插槽、乙太網路選項、管理控制器和安全功能等，但在系統維護方面卻更加容易好上手，同時還配備350 W 80 PLUS Gold電源供應器，可在性能與能源效率間取得完美平衡，對於尋求簡化伺服器解決方案的企業而言，絕對是無可挑剔的理想首選。

RS300 E-12系列均搭載ASUS ASMB11-iKVM嵌入式模組，並能選配ASUS Control Center(ACC)，為中小型企業量身打造一應俱全的頻外與頻內管理功能。其中，ASMB11-iKVM另支援遠端BIOS更新、風扇控制、獨立KVM、影片錄製和BSOD擷取，可進行24小時不間斷的遠端監控及診斷，就算作業系統故障或在離線狀態下，仍能透過與當前所有主流瀏覽器相容、簡單易用的網頁式圖形化介面進行操作，使用安心無虞。

而ASUS Control Center則可提供用戶集中整合式服務，以同步監測控制華碩其他商用產品，包括：伺服器、工作站和數位看板等，增益IT基礎架構管理能力；再加上一鍵式軟體更新與配置功能，即可於遠端更新BIOS或藉由行動裝置監控系統，享有更快捷便利的維運體驗。

相較上一代產品，最新的第5代Intel Xeon可擴充處理器可提升最高21%平均效能、36%每瓦平均效能；訓練與推論效能部分，則能分別增加29%及42%。同時，此全新系列CPU皆內建LGA-4677插槽，並完整延續前代處理器所有優點，使用者透過其出色的相容性就能輕鬆進行替換；搭配最高支援2 TB容量的八個 DDR5-5600記憶體通道、80個支援CXL 1.1的PCIe 5.0通道和適用於單/雙插槽配置的350 W TDP，除可成就令人驚豔的精悍效能，亦能協助企業降低建置成本，提高營運效率與資料安全性，掌握因應未來趨勢的卓越數據處理能力。