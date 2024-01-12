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選前避險氣氛濃厚 台積電股價平盤遊走 下週法說會成焦點

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（12）日股價在平盤遊走，早盤一度跌至581元，盤中最高588元，市值也約在15兆元上下整理，法人分析，外資動向在選前避險氣氛濃，下週台積電18日法說會將成市場焦點。

統計顯示，外資昨日集中市場買超36億元，台指淨空單增754口至25,309口。買超金額前五名，緯創（3231）、創意（3443）、智原（3035）、緯穎（6669）、廣達（2382）;賣超金額前 五名，聯發科（2454）、華城（1519）、京元電子（2449）、台積電、鴻海（2317）。

法人分析，選前大盤觀望氣氛濃厚， 後續聚焦美台重量級法說題材為主軸，下周台積電是指標，個別族群聚焦IP、先進封裝、CPO等晶片規格升級受惠，同時美股科技大廠也將密集召開投資人會議。

法人分析，美國重量級企業去年第四季財報即將密集公布，市場預估去年第四季美國企業獲利年成長1.2%，低於上季年成長4.5%，隨後逐季震盪走高。

依據各企業公布資訊，微軟預定1月24日公布財報，英特爾則為1月26日，高通、蘋果、Google以及亞馬遜都預計2月2日公布財報並召開投資人會議。

台積電 財報

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