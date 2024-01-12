選前最後一個交易日 寶一、漢翔、雷虎帶領軍工股上漲

選前最後一個交易日，台股今（12）日開低震盪，盤中力圖翻紅，軍工股為盤面上的領軍指標，今日攻勢再起，寶一（8222）、漢翔（2634）、雷虎（8033）帶領相關概念股上攻，亞航（2630）、jpp-KY（5284）也都上漲。

台股今日以17,536.05點開出，低點一度下滑至17,469.87點，盤中也曾翻紅至17,547.88點，盤面上以航運股、軍工股、光電股等表現抗跌，台積電（2330）以581元開低，下跌5元，盤中一度拉至平盤586元，大指數也力圖翻紅，航運股則由貨櫃股長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等股領漲。

選前觀望氣氛仍重，選前最後一天，軍工股漲勢再起，寶一盤中漲幅逾4%，漢翔、雷虎、亞航、長榮航太等都是上漲的表現；航太龍頭漢翔受惠於航太接單成長，加上軍用訂單交機潮，今年營收可望較去年成長，法人推估全年營收上415億元，獲利也將同步成長，給予買進評等。

國內無人機大廠雷虎針對國防部需求的六款無人機，陸續完成研發及量產準備，將配合國防部軍用商規無人機採購標案，在5月20日前提出申請；根據國防部公告，軍用商規無人機全案預算達71.29億元，中長期採購需求達1,980架。

寶一去年12月營收6,382萬元，月增3.47%，年增128.67%，累計去年全年營收 6.84億元，年增52.12%；亞航去年12月營收5.16億元，月增46.66%，年增68.28%，創歷史新高，累計去年全年營收48.63億元，年增19.52%，創歷史新高。

亞航持續拓展軍用業務，同時看好商用維修市場需求逐漸強勁，對後市營運表現看法樂觀；新業務光纖陀螺儀（FOG）目前已有2家客戶在接觸中，預計明年初量產。