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力積電黃崇仁：8國邀設廠 日本晶圓廠成本是台灣1.5倍

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

台積電（2330）日本熊本廠2月將開幕，力積電也宣布在宮城縣設廠，半導體海外設廠風潮不歇，力積電（6770）日前也宣布助印度建廠，力積電董事長黃崇仁表示，已有7～8個國家邀力積電，但各國成本都高於台灣，根據掌握數據，日本一座晶圓廠成本是台灣1.5倍，建廠＋營運合計要7～8年才能賺錢，也就是建廠完營運3年賺錢，反觀銅鑼廠今年就能打平。

各國均積極發展半導體產業，尋求台灣協助，力積電2023年初已經透露將技轉協助印度建廠，黃崇仁透露找上力積電的國家高達7～8個，因為日韓美國都不願意教導別人做半導體，台積電跟聯電（2303）也不教，結果全部找上力積電。

力積電是台灣第三大晶圓代工廠，全球排名第六大，2023年底才宣布到日本宮城縣投資設立12吋晶圓廠。

黃崇仁透露，找力積電協助建廠的國家有日本、越南、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、法國、波蘭、立陶宛等，他感慨的說，以前印度都不理台灣，沒有一個印度部長跟台灣接觸過，但力積電去印度拜訪的時候，印度部長次長都出來了，2023年12月，印度科技經濟部長還來台灣拜訪。

他表示，台灣半導體的威力讓沒有邦交國的國家都找上門，但也因為力積電協助各國蓋半導體廠，才發現，各國成本都比台灣貴，他透露從內部掌握的調查數據，台積電日本生產成本是台灣的1.5倍，其中建廠成本是2.5倍，營運成本比台灣貴50%。

至於印度，黃崇仁透露成本更是貴台灣數倍，「我都不知道印度要怎麼做，我都傻眼」黃崇仁表示，印度補貼60%，日本政府補助上千億日圓，義大利德國政府也有補助，但台灣建廠除需要土地跟水電，業者沒有跟政府拿半毛錢，這是台灣厲害的地方，台積電在亞利桑納建廠是台灣成本2倍，只有中國大陸半導體建廠成本低，加上政府給錢，否則他認為全世界沒有哪裡建廠成本結構比台灣便宜。

他肯定總統對產業發展影響相當大，他舉前總統馬英九最後一年任期2016年台灣半導體總產值2.45兆元，現在是5兆元，他預估因為AI關係，2025年產值會突破6兆元（2000億美元）。

總統大選在即，力積電董事長黃崇仁關心選舉結果牽動產業發展，他11日出席台灣先進車用技術發展協會會員大會（TADA）及上年代電視台節目受訪，都再三強調：新任總統對半導體產業影響極大。

黃崇仁指出，總統應有國際觀、施政經驗、個人魅力3項條件，無論哪一黨勝選，總統都應該充分理解台灣科技與半導體業，處理兩岸溝通，總統對產業影響極大，他不諱言舉前總統馬英九施政8年對半導體業無作為，蔡英文政府讓國際社會肯定台灣半導體地位。

黃崇仁不諱言蔡英文政府8年來最重要的2建設就是國防跟半導體，但他也認為兩岸應和平，8年來兩岸沒有溝通也不是好事，但至少相安無事。黃崇仁表示，台灣一年生產的晶片高達1700多億元，數量的最大出口國是中國大陸，而金額出口國最高是美國，台灣跟兩國依存度高，新總統當選人需具備國際觀跟施政經驗，因為台灣沒有做錯決定的本錢。

「小英比較親美」黃崇仁指出，8年政府的成果讓台灣半導體更上層樓，這幾年國際社會更加的肯定臺灣半導體的國際地位，這個國際地位不只是經濟的，也是政治也是軍事的，而且台灣半導體不只有台積電，也有聯電跟力積電各自扮演的角色。

下一任總統要非常懂科技跟半導體，因為兩產業占台灣GDP 35%，如果沒有好的領導跟環境支持，無法繼續走下去。

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