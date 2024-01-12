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研調：2023年全球半導體銷售排名 台積電超車三星奪冠

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

知名研究機構加拿大TechInsights負責半導體市場旗下趨勢研究的McClean Report部門（原IC Insights）公布2023年銷售額排名預測的前25名的半導體公司包含晶圓代工業者在內，該機構數據顯示，2023年全球半導體銷售台積電（2330）的美元銷售表現超車三星電子奪冠，主要是三星受記憶體市況逆風營收大幅衰退。不過由於許多公司尚未公布去年第4季美元營收結算官方數據，最終排名仍可能有變動。

依據該機構推測，台積電2023年美元營收估達到688.52億美元，年減少約9%，但仍居冠，其次則為英特爾的514.01億美元，年減少16%，三星電子2022年曾為半導體銷售最大公司，不過2023年則降至第四名，2023年美元營收估計483.04億美元，年減少37%。

該機構分析，2023年半導體銷售排名第一的公司營收負增長，年減9%，但2022年排名第一的三星，由於記憶體衰退和低迷，年減達到37%，這讓台積電得以取得勝利。

另外若包含IC設計公司，估計全球前25名公司中，實現年成長的只有7家公司，這些公司分別是第3位的NVIDIA、第6位的博通、第9位的英飛凌、第10位的意法半導體、第15位的恩智浦半導體、第17位的索尼、第19位的Microchip。

McClean報告指出，去年諸多年衰退因素是由於「半導體需求下降」和「智慧手機、個人電腦、數據中心服務器和其他最終用途產品庫存增加」。如上所述，2022 年位居榜首的三星由於銷量較年減少達到37%，跌至第四位。排在第二位的是英特爾去年排名第三，雖然比前一年下降了16%，但排名有所提高前進一名，部分原因是三星的衰退。排在第三位的是NVIDIA，估計實現102%的驚人增長率，排名2022年的第 8 位躍升至2023年的第 3 位。

有別其他研究機構半導體排名都排除了晶圓代工廠以避免重複計算銷售額，但 TechInsights 自 IC Insights 以來就將代工廠納入排名其中。

半導體 三星電子 台積電

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