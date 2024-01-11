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台達電代子公司公告 投資29.6億元興建印度宿舍

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源供應器大廠台達電（2308）11日代子公司Delta Electronics India Pvt. Ltd. （簡稱DIN）及Delta Electronics （Thailand） Public Company Limited （簡稱DET）公告董事會分別決議通過印度坦米爾那都邦霍蘇爾宿舍興建案，暫估工程總價款約盧比80億元（約新台幣29.6億元）。

因應美中貿易戰後供應鏈分散化需求，印度是台達電海外布局重心之一，台達電執行長鄭平日前表示，去年是台達電有史以來最多廠房同時在全球各地興建的時刻。外界推估，台達電去年資本支出將超越2021年230.27億元高峰，改寫新猷。

依據台達電內部規劃，除了台灣中壢六廠將在今年下半年完工外，中國大陸重慶廠正啟動中、印度四座廠近期有望完工、泰國則有兩座新廠正規劃、東歐、美洲的廠房也已啟動評估計畫等。

台達電 印度 布局

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