聯想 AI PC新品現身CES大展 瞄準商用市場

聯想（Lenovo）於CES 2024大展發表新款商務PC，為用戶解鎖嶄新的AI體驗，全面提升生產力、創造力和效率。全新的ThinkPad X1 Carbon Gen 12和ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9筆電具備Intel Evo認證，搭載最新的Intel Core Ultra處理器與Windows 11作業系統，創造沉浸式體驗的當下，也提供令人衝擊的高效能。

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid既是筆電也是平板，在多種使用模式之間無縫切換，可以靈活地應對不同環境的使用需求。ThinkCentre Neo Ultra則是利用最新技術，將 AI 科技置於其中的3.6L小型尺寸桌上型電腦。

除了硬體設備的升級，新一代機種內建的Dedicated AI acceleration support和Copilot in Windows更有效提升工作和娛樂效率，不論在商務或休閒領域，Lenovo推出的AI PC是市場革命的先鋒產品，將徹底改變使用者創作、協作、以及人與機器互動的模式，共同迎接AI運算的新紀元。

隨著商務運算的快速發展，Lenovo宣布推出搭載Intel Core Ultra處理器的全新Think系列筆電，為未來商務挑戰做好充分準備。這些創新的AI PC產品搭載三大運算引擎，CPU、GPU與NPU 混合式架構的優勢是，裝置可以隨時將CPU的運算任務分流至NPU或GPU，有助於提高效率和性能，大幅優化多工處理能力，同時實現更卓越的電源管理。

在特定應用程式中（如Zoom、Microsoft Teams、Studio Effects、Adobe Lightroom等），用戶更能體驗AI所帶來的極致便利。這些功能包括文本預測、自動生成會議記錄、摘要電子郵件以及背景虛化等，不僅能極大化工作效率，更能激發用戶的創造力。在Copilot in Windows的支援下，用戶能更輕鬆、快速地處理日常事務，最新的功能使得網頁內容總結、撰寫電子郵件和更改裝置設定等變得更加容易。

Lenovo個人電腦與智慧裝置事業部全球商用產品副總裁Jerry Paradise表示，AI PC的創新已成為我們不懈追求的目標。我們不僅是在製造筆電，更致力於透過多元設計的深厚實力、環保永續的材料，以及革命性的AI運算技術，為商務運算打造全新體驗並開創美好未來。新款Lenovo ThinkPad X1筆電憑藉Intel Core Ultra將深刻改變用戶的工作方式和人機互動體驗。