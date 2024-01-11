快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聯想 AI PC新品現身CES大展 瞄準商用市場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Lenovo AI商用新品現身CES大展，為用戶解鎖嶄新的體驗，全面提升生產力、創造力和效率。聯想／提供
Lenovo AI商用新品現身CES大展，為用戶解鎖嶄新的體驗，全面提升生產力、創造力和效率。聯想／提供

聯想Lenovo）於CES 2024大展發表新款商務PC，為用戶解鎖嶄新的AI體驗，全面提升生產力、創造力和效率。全新的ThinkPad X1 Carbon Gen 12和ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9筆電具備Intel Evo認證，搭載最新的Intel Core Ultra處理器與Windows 11作業系統，創造沉浸式體驗的當下，也提供令人衝擊的高效能。

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid既是筆電也是平板，在多種使用模式之間無縫切換，可以靈活地應對不同環境的使用需求。ThinkCentre Neo Ultra則是利用最新技術，將 AI 科技置於其中的3.6L小型尺寸桌上型電腦。

除了硬體設備的升級，新一代機種內建的Dedicated AI acceleration support和Copilot in Windows更有效提升工作和娛樂效率，不論在商務或休閒領域，Lenovo推出的AI PC是市場革命的先鋒產品，將徹底改變使用者創作、協作、以及人與機器互動的模式，共同迎接AI運算的新紀元。

隨著商務運算的快速發展，Lenovo宣布推出搭載Intel Core Ultra處理器的全新Think系列筆電，為未來商務挑戰做好充分準備。這些創新的AI PC產品搭載三大運算引擎，CPU、GPU與NPU 混合式架構的優勢是，裝置可以隨時將CPU的運算任務分流至NPU或GPU，有助於提高效率和性能，大幅優化多工處理能力，同時實現更卓越的電源管理。

在特定應用程式中（如Zoom、Microsoft Teams、Studio Effects、Adobe Lightroom等），用戶更能體驗AI所帶來的極致便利。這些功能包括文本預測、自動生成會議記錄、摘要電子郵件以及背景虛化等，不僅能極大化工作效率，更能激發用戶的創造力。在Copilot in Windows的支援下，用戶能更輕鬆、快速地處理日常事務，最新的功能使得網頁內容總結、撰寫電子郵件和更改裝置設定等變得更加容易。

Lenovo個人電腦與智慧裝置事業部全球商用產品副總裁Jerry Paradise表示，AI PC的創新已成為我們不懈追求的目標。我們不僅是在製造筆電，更致力於透過多元設計的深厚實力、環保永續的材料，以及革命性的AI運算技術，為商務運算打造全新體驗並開創美好未來。新款Lenovo ThinkPad X1筆電憑藉Intel Core Ultra將深刻改變用戶的工作方式和人機互動體驗。

Lenovo推出搭載Intel Core Ultra處理器的全新Think系列筆電，為未來商務挑戰做好充分準備。聯想／提供
Lenovo推出搭載Intel Core Ultra處理器的全新Think系列筆電，為未來商務挑戰做好充分準備。聯想／提供

AI 筆電 Lenovo CES 聯想

延伸閱讀

三星CES 2024 揭示AI for All願景

CES未來車科技 「軟體定義車」成主戰場

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

CES 2024 馳諾瓦推出 MCS 商用電動車超高功率快充設備

相關新聞

終端處理運算日漸普及 AI手機可望藉此打破銷量天花板

未來手機品牌的AI布局能力，將是邁向競爭差異化的關鍵，從單純導入AI功能到自研AI模型，終端處理運算日漸普及，不僅驅動上游AI晶片，AI手機可望藉此打破銷量天花板。

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%...

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics 資產管理創辦合...

惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼...

手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即...

毛利率好轉成最大亮點！大立光林恩平：客戶有些樂觀、有些一樣悲觀

大立光去年第4季毛利率回升至52.8%，為本次法人說明會最大亮點；董事長林恩平表示，潛望鏡頭產品良率改善，產品結構較好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。