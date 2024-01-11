快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

估半導體下半年強勁反彈 力積電董座黃崇仁：銅鑼新廠5月落成啟用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁表示，力積電苗栗銅鑼廠預定5月完工啟用。記者林俊良／攝影
力積電董事長黃崇仁表示，力積電苗栗銅鑼廠預定5月完工啟用。記者林俊良／攝影

力積電（6770）董事長黃崇仁今（11）日出席台灣先進車用技術發展協會會員大會前受訪表示，受惠半導體庫存告一段落、AI應用持續擴散及車用電子市況好轉，他研判半導體景氣將在今年下半年強勁反彈，明年需求大幅爆發。力積電為迎接景氣回溫，位於苗栗銅鐵的12吋新廠，將於今年5月正式落成啟用，預料將帶領力積電迎接新一波AI大浪潮。

黃崇仁強調，全球瘋AI，台灣正是AI硬體重鎮，去年輝達執行長黃仁勳多次訪台，即已印證全世界AI硬體技術能力最強的就是台灣。他預期隨AI應用發酵，帶動AI晶片及先進封裝 ，加上車用電子市況好轉，加上半導體庫存調整也告一段落，全球半導體下半年將呈現跳躍式回升，且明年市況更好。

黃崇仁今日也坦承力積電赴日本仙台興建12吋晶圓，除順應日本振興半導體政策外，也考慮客戶要求台灣+1分散地緣政治風險。受到近期日本新潟發生強震，黃崇仁表日本新建晶圓計畫還得再重新做更縝密的規畫，等細部規畫完成再對外說明。

他指出，力積電與SBI合作興建日本12吋晶圓廠，將著眼於非豐田體系所需的車用晶片為主，至於台灣即將於5月完工啟用的銅鑼新廠，則聚焦邊緣AI運用的邏輯及高頻寬記憶體為主。

據了解，力積電銅鑼新廠，設計每月總產能達5萬片，目前初期已安裝8500片的產線，為迎接下半年景氣強勁反彈預做準備。

AI 力積 半導體 晶圓廠 景氣

延伸閱讀

影／外媒頻報導中國介選 賴清德喊話：注意假訊息認知作戰

黃仁勳的3個職涯建議：愛你所做、專注當下、接受磨難

輝達股價狂飆！黃仁勳個人淨值躍增至440億美元 增額力壓股神

黃仁勳坦言：華為是輝達在大陸的「強大競爭對手」

相關新聞

終端處理運算日漸普及 AI手機可望藉此打破銷量天花板

未來手機品牌的AI布局能力，將是邁向競爭差異化的關鍵，從單純導入AI功能到自研AI模型，終端處理運算日漸普及，不僅驅動上游AI晶片，AI手機可望藉此打破銷量天花板。

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%...

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics 資產管理創辦合...

惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼...

手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即...

毛利率好轉成最大亮點！大立光林恩平：客戶有些樂觀、有些一樣悲觀

大立光去年第4季毛利率回升至52.8%，為本次法人說明會最大亮點；董事長林恩平表示，潛望鏡頭產品良率改善，產品結構較好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。