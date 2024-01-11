去年第4季全球PC出貨量終結連八衰 代工廠樂看今年迎春燕

PC市場歷經過去兩年衰退，庫存去化已於去年第4季告終，加上AI PC刺激市場換機需求，代工廠看好PC市場正式迎來春燕，廣達（2382）預估今年出貨量將與去年持平，緯創（3231）、英業達（2356）則看好會有個位數成長。

廣達去年11月法說會時預期，今年整體筆電出貨量將與2022年持平，但由於目前需求能見度仍偏低，後續出貨量還是得觀察今年整體總體經濟狀況。

廣達董事長林百里看好，隨著AI算力需求飛速成長，將催出新一波應用成長動能，對相關需求市況樂觀看待；他先前表示，即便消費性電子產品表現看來平淡，AI依舊不錯，特別看好AI PC、AI伺服器、AI車電等三大產品後市。

林百里並認為，目前AI PC市場才剛起步，是很好的投入時機，各家業者都還在嘗試，不確定產能需要多少，但應該是很好的機會。

緯創指出，第1季為傳統淡季，筆電出貨量將較第4季雙位數下滑，但預期今年全年會有個位數成長。

仁寶（2324）方面，第1季因適逢傳統季節性淡季，預估PC出貨量將下滑超過10%。不過，仁寶預期，隨著AI PC市場需求逐步增溫，加上Windows 12問世迎來換機潮，PC市場已正式迎來春燕。

仁寶總經理翁宗斌認為，景氣不明朗之際，有AI這類新應用刺激市場需求是好事，對AI PC將帶動PC市場換機潮，抱持正面看法。

英業達因去年第4季基期較低，今年第1季筆電出貨淡季不淡，出貨量季減幅將由往年同期的雙位數百分比，全年筆電出貨量則可望有個位數成長。