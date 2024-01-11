指劉德音退休浮現「1問題」 力積電黃崇仁：魏哲家未來接棒會很辛苦

力積電董事長黃崇仁今（11）日出席 TADA 台灣先進車用技術發展協會會員大會，會前被問及對台積電董事長劉德音退休看法，他認為劉德音卸任董事長，一定有先跟Morris（台積電創辦人張忠謀）請示過，才會有這樣的結果。不過他點出不管劉德音和即將接任董事長的魏哲家，都還沒做好訓練全方位接班人規畫，現在魏由總裁接下董事長，等於大小事都要管，將會很辛若。

黃崇仁說：「劉德音卸任後，最辛苦的是 C.C.Wei（魏哲家英文名），他本來只需要管營運面，現在兩邊都要管，這麼大的擔子，他要一個人扛起來，實在太辛苦了！」

黃感嘆地說，魏哲家是他的好朋友，黃崇仁接著說：「C.C.（魏哲家）是一個很好的人。他很拚，早上9時就到公司上班，一大早就約人談事情，晚上9時才下班。一個人工作從早到晚，你還要他怎麼樣。他已經拚得半死了，現在又把另外一部分工作交給他。」

黃崇仁話鋒一轉，再度強調魏哲家一旦接下董事長，未來會非常辛苦。他說，台積電每位副總經理都很能幹，但沒有像 C.C.Wei 和劉德音是由張忠謀一手培養。這些副總有的是製造端、有的是業務端，有的是研發領域很專精，各有各的強項，不過，如果要升上去，做研發的去搞業務卻搞不清楚。

黃崇仁直言，台積電比較大的問題是還無法培養一位全方位接班人，這也是他一再強調魏哲家接任董事長後會非常辛苦的原因。黃崇仁接著說，台積電這麼大的公司，要加緊訓練這些人才成為全方位接班人，但接班人培養速度不夠快。「現在劉德音下台，問題就浮現了。」