2024年全球筆電年增3.6% AI PC是未來成長力道的關鍵

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%，但衰退幅度較2022年收斂。

2024上半年隨著筆電大廠庫存逐漸去化，以及在通膨趨緩的有利條件下，美國近期降息的預測指數攀高，如若市場預期美國聯準會最快在今年上半年開始降息，將有助企業融資借貸成本降低、流動資金水位上揚，加上微軟作業系統的世代更迭，藉以推進企業用戶的系統安全升級，可望帶動筆電的汰舊換新需求，因此，TrendForce預期，2024年筆電市場需求力道會逐季好轉，全球筆記型電腦市場將呈現溫和成長，出貨年成長率約3.6%，達1.72億台。

此外，AI PC議題在CES 2024成為展場聚光燈焦點，晶片大廠如Intel（英特爾）、AMD（超微）搶先與筆電品牌合作，推出一系列內建AI加速引擎新品。神經處理單元（NPU）的加入，代表個人電腦不再單純依賴CPU或GPU展現性能，更可藉由AI功能，更正確的計算工作負載、分擔整機運行功耗，同時搭配微軟Windows 11作業系統的Copilot快捷鍵，帶給消費者高效且節能的使用體驗。

TrendForce認為，初代AI PC的受眾應是以高階商務需求及內容創作者為核心，畢竟在晶片性能大幅提升，加上相關零組件如記憶體、電池、散熱的規格要求提升下，終端售價自然水漲船高。

今年CES廠商多聚焦於硬體方面的競技，即便消費者願意為高於一般筆電平均售價逾五成的價格採買一台AI PC嘗鮮，然回歸務實面，在缺乏AI殺手級應用的情況下，2024年AI PC滲透率成長空間仍將相對有限，相關的軟體創新應用才是AI PC是否能在未來的兩三年帶動全球筆電出貨迎來成長的關鍵。