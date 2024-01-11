快訊

談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

網傳台灣阿銘公開信 宣明智：是我經手幫郭講出心中話、不是郭寫的

陸破解AirDrop傳輸照片「可找到手機主人」 外媒曝：蘋果早知情

2024年全球筆電年增3.6% AI PC是未來成長力道的關鍵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%，但衰退幅度較2022年收斂。

2024上半年隨著筆電大廠庫存逐漸去化，以及在通膨趨緩的有利條件下，美國近期降息的預測指數攀高，如若市場預期美國聯準會最快在今年上半年開始降息，將有助企業融資借貸成本降低、流動資金水位上揚，加上微軟作業系統的世代更迭，藉以推進企業用戶的系統安全升級，可望帶動筆電的汰舊換新需求，因此，TrendForce預期，2024年筆電市場需求力道會逐季好轉，全球筆記型電腦市場將呈現溫和成長，出貨年成長率約3.6%，達1.72億台。

此外，AI PC議題在CES 2024成為展場聚光燈焦點，晶片大廠如Intel（英特爾）、AMD（超微）搶先與筆電品牌合作，推出一系列內建AI加速引擎新品。神經處理單元（NPU）的加入，代表個人電腦不再單純依賴CPU或GPU展現性能，更可藉由AI功能，更正確的計算工作負載、分擔整機運行功耗，同時搭配微軟Windows 11作業系統的Copilot快捷鍵，帶給消費者高效且節能的使用體驗。

TrendForce認為，初代AI PC的受眾應是以高階商務需求及內容創作者為核心，畢竟在晶片性能大幅提升，加上相關零組件如記憶體、電池、散熱的規格要求提升下，終端售價自然水漲船高。

今年CES廠商多聚焦於硬體方面的競技，即便消費者願意為高於一般筆電平均售價逾五成的價格採買一台AI PC嘗鮮，然回歸務實面，在缺乏AI殺手級應用的情況下，2024年AI PC滲透率成長空間仍將相對有限，相關的軟體創新應用才是AI PC是否能在未來的兩三年帶動全球筆電出貨迎來成長的關鍵。

AI 筆電 軟體 CES

延伸閱讀

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

00929、00919、中信金（2891）…降息「四大受惠股」曝光！ 專家：它們將直接受益

CES 2024 馳諾瓦推出 MCS 商用電動車超高功率快充設備

聚積參加美國 CES 秀車內外產品線 搶搭未來車用商機

相關新聞

終端處理運算日漸普及 AI手機可望藉此打破銷量天花板

未來手機品牌的AI布局能力，將是邁向競爭差異化的關鍵，從單純導入AI功能到自研AI模型，終端處理運算日漸普及，不僅驅動上游AI晶片，AI手機可望藉此打破銷量天花板。

TrendForce：預估2024年全球筆電市場需求年增3.6%

根據TrendForce表示，全球受高通膨衝擊，2023年筆電市場需求欲振乏力，全年出貨量僅1.66億台，年減10.8%...

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics 資產管理創辦合...

惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼...

手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即...

中保科呼應ESG 創新服務G.Care躍全球輕量化監控服務領頭羊

中保科技集團旗下史詩科技發展G.Care App獲得台灣新創基地(TTA)贊助，在2024 CES展出，吸引不少來自世界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。