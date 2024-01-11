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CES 2024微星展出 PROJECT ZERO背插系列新品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
CES 2024微星展出 PROJECT ZERO 背插系列新品。微星／提供
CES 2024微星展出 PROJECT ZERO 背插系列新品。微星／提供

組裝電腦的過程對遊戲玩家來說是一大樂趣，但繁瑣整線工程卻是玩家最不想面對的問題。微星（2377）在2024 CES展中發表PROJECT ZERO全系列背插新品，讓大部分連接埠配置在主機板背面，降低理線難度，讓組裝成為一種愉快的DIY體驗。同時，還推出了與設計概念相輔相成的PROJECT ZERO相容機殼，讓主機更顯簡潔與優雅。

PROJECT ZERO系列主機板採用銀白色設計，配有大型散熱片，提供優異的散熱效果。Z790 PROJECT ZERO主機板，也正式加入背插行列，搭載14+1 Duet Rail 供電系統、Lightning Gen 5 PCIe 插槽、4 x M.2 插槽和Wi-Fi 7，滿足ATX 玩家喜歡更大擴充性的需求。B760M PROJECT ZERO、 Micro-ATX 主機板，配置 12+1 Duet Rail 供電系統、Lightning Gen 5 PCIe 插槽、2 x M.2 插槽和 Wi-Fi 6E。B650M PROJECT ZERO 則配置 10 + 2 直出供電、Lightning Gen 4 PCIe 插槽、2 x M.2 插槽和 Wi-Fi 6E，提供玩家更多選擇。

傳統主機板連接埠配置都在正面，PROJECT ZERO系列主機板徹底顛覆傳統，大幅降低繁瑣線材和組裝難度，讓組裝可玩性更多元。同時，為了方便性與美觀性取得最佳平衡，CPU、DRAM、SSD的安裝點仍保留在正面，不僅讓組裝更簡單，更容易上手，也因應未來擴充需求，在拆卸擴充上更簡單。未來，MSI也將攜手更多合作夥伴共同開發相容性高的背插系列產品，讓主機成為玩家獨一無二的展示裝置。

MSI 背插主機板需要搭配背插機殼，微星也同步推出支援Micro-ATX主機板的MAG PANO M100 PZ系列機殼，有黑色和白色可供選擇。 270度強化玻璃設計和反向葉片風扇可以從多方角度展示內部強悍裝備且不因扇框外露成為美中不足的問題，加上內部空間充足，玩家也可以動手佈置或公仔展示，建造自己獨特的桌機。

全新MEG MAESTRO 700L PZ機殼也相容於MSI ATX背插主機板板和E-ATX主機板。一體成型弧形鋼化玻璃和鋁合金機身使用NCT精密儀器加工呈現高質感機殼，使機殼彷彿是藝術品般展示在空間中。雙艙設計不僅利於散熱，而且還加大線材管理空間。

機殼 微星 CES

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