談劉德音將退休 力積電董座指最辛苦的是「他」：一個人要扛這麼大擔子

力積電（6770）董事長、台灣先進車用技術發展協會（TADA）理事長黃崇仁，今（11）日出席公開活動時，面對媒體詢問對台積電（2330）現任董事長劉德音將不參與下屆董事提名，同時在今年股東大會後正式退休的看法，黃崇仁表示，應該有去向台積電創辦人張忠謀請示過，不過到時最辛苦的會是總裁魏哲家，「一個人要扛這麼大的擔子！」

台積電在去年底宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並在今年股東會後退休，公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長暨總裁魏哲家接任下屆董座，以2024年6月下屆董事會選舉結果為主。

黃崇仁指出，魏哲家是他的好朋友，且是一個很好的人，在工作上，魏哲家幾乎都在早上六點鐘左右就去上班，晚上九點多才下班，已經拚了半死，之後又必須扛下另外一邊的工作，黃崇仁直言，真是「太辛苦了。」

黃崇仁進一步說，台積電現在比較大的問題是，副總等級的都很能幹，但是沒有說像劉德音與魏哲家是張忠謀一手培養的，例如一位副總業務能力很強，另一位副總很懂研發，可是當升上去的話，做研發的搞得懂業務嗎？黃崇仁強調，台積電這麼大的公司，一定要加緊訓練人才。