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群創、友達、宏達電、亞力、勤誠 單月營收連創今年新高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
統整2023年下半年以來，單月營收連續創今年新高的個股，並檢視法人進出及法人觀察個股後市營收成長力道，例如：群創、友達、宏達電、亞力、世紀鋼、勤誠等，投資人可留意布局。圖／聯合報系資料照片
統整2023年下半年以來，單月營收連續創今年新高的個股，並檢視法人進出及法人觀察個股後市營收成長力道，例如：群創、友達、宏達電、亞力、世紀鋼、勤誠等，投資人可留意布局。圖／聯合報系資料照片

統整2023年下半年以來，單月營收連續創今年新高的個股，並檢視法人進出及法人觀察個股後市營收成長力道，例如：群創（3481）、友達（2409）、宏達電（2498）、亞力（1514）、世紀鋼（9958）、勤誠（8210）等，投資人可留意布局。

根據 CMoney 統計，自去年下半年來，12月單月合併營收連續創新高、且近五日獲三大法人買超逾5,000張的個股包括：群創、友達、力成（6239）、大同（2371）、宏達電、偉訓（3032）、聯強（2347）、統一（1216）、亞力、世紀鋼、慧洋-KY（2637）、愛普*、南港（2101）、聚陽（1477）、勤誠，基本面、籌碼面表現相當亮眼。

值得注意的是，美國消費性電子展（CES）將於美國時間12日落幕，其中友達發表一系列車用顯示人機介面（display HMI）解決方案，群創則推出運用於醫療、會議、購物等多元跨領域應用的新產品。法人認為，相關新產品、新技術均為長線業績潛在動能。

統計至10日，宏達電近一周漲5.66%，近期股價表現受矚目。近年來，宏達電積極推動元宇宙生態系的發展，外資高盛證券表示，對於新技術「元宇宙」保持正面看法，並形容宏達電現在是「有趣的時刻」（Interesting time），指出宏達電的智慧型手機雖已觸底，不過VR頭戴設備發展具潛力，長線而言，VR軟體的應用別具重要意義，而VR仍處於初期階段，仍需更多時間才能成為主流設備。

在政策受惠股方面，亞力開春以來漲8.78%，12月營收創歷史新高，全年營運攀高峰。法人指出，台電強韌電網計畫及綠能興起帶動重電設備需求，預計今年營收有望挑戰百億元。亞力訂單充足，為晶圓大廠的電力工程重要夥伴，科技擴廠帶動變壓器、配電設備訂單穩定增長，並在楊梅廠興建新廠，預計今年可增加10億元產值。

另外，在AI族群方面，全球伺服器機殼龍頭勤誠搶搭AI商機，傳奪下微軟AI伺服器機殼大單。法人指出，今年亞馬遜旗下AWS積極發展ASIC伺服器，勤誠積極研發高U數ASIC伺服器機殼專案，除原先供應的伺服器機殼外，將新增伺服器機櫃業務，初估單價約5,000美元，今年獲利有望成長逾80%。

伺服器 宏達電

延伸閱讀

友達、群創 搶進 CES 展推新產品 長線業績潛力十足

友達去年12月營收年增逾2成 全年守住正成長

群創上月業績月增7% 下半年樂觀

群創、友達 四檔紅火

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