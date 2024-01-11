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台灣代工占全球 AI 伺服器出貨9成 今年產業鏈具2大動能

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
生成式AI應用與AI伺服器出貨熱潮，都有利於台灣伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片、ABF載板、散熱模組等產業鏈業者的營收成長。路透
生成式AI應用與AI伺服器出貨熱潮，都有利於台灣伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片、ABF載板、散熱模組等產業鏈業者的營收成長。路透

資策會產業情報研究所（MIC）表示，生成式AI熱潮持續帶動全球AI伺服器出貨成長，去年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，台灣伺服器產業出貨原本就占全球伺服器出貨8成以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更已占全球9成；產業顧問魏傳虔表示，生成式AI應用與AI伺服器出貨熱潮，都有利於台灣伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片、ABF載板、散熱模組等產業鏈業者的營收成長。

全球AI伺服器市場持續成長，整體伺服器出貨占比也持續提升，從2023年12.4%成長至2027年20.9%；資策會MIC預估，2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台、2025年達236.4萬台，且將一路成長至2027年320.6萬台，2022~2027年間年複合成長率（CAGR）為24.7%，其中包含價格昂貴並採用高階GPU的AI訓練伺服器，及採用中低階GPU、FPGA、ASIC的AI推論伺服器。

展望2024年，資策會MIC表示，AI伺服器成長的兩大動能主要來自大型語言模型（LLM）的雲端訓練戰場，及新興主戰場「中小語言模型」。各大雲端服務商正競相布局LLM與生成式AI應用，如Google將於今年推出Gemini，Amazon也在訓練新的LLM。

另外，預期中小語言模型會是2024年新興競爭領域，許多更為客製化、符合運算效率的模型將陸續出現，例如Llama-2、Microsoft Phi-2、Google Gemini Nano 2等。

產業顧問魏傳虔表示，不僅各家廠商大量採購高階AI伺服器，增強自身於資料中心的AI算力部署，國防、科研等政府單位也持續導入AI算力，都使得AI伺服器成為數位時代各國衡量資訊國力的重要指標。

伺服器 AI 2024

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