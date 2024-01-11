外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian 今（11）日快閃來台，其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是台積電，持股2%，他說，「的確因為地緣風險，削減台積電持股部位，從4%降到2%；若可排除此風險，當然願意增持台積電。」

Karen Kharmandarian在2015年成為全球首位管理機器人主題的主動型基金經理人。在2019年來過台灣，接受經濟日報專訪。Karen Kharmandarian 這次來台，分享科技浪潮中的新商機-AI及機器人。

法盛AI及機器人基金的股票投資以北美科技股為主，占68%。被問到對台積電看法時，Karen Kharmandarian 表示，在配置投資組合時會考量各種風險，地緣政治也是考慮的問題之一，以決定部位大小，台積電的財務、營運表現、管理良好、市場地位等等都相當好，但我們也必須注意市場氛圍、信心變化等因素，因此有削減其比重，願意持股從4%降到2%。他強調，他還是很喜歡台積電這家公司，但若因此持股太多可能會影響績效；目前台積電財務表現很好、估值也合理，若可排除風險，當然願意增持這家持股。

至於AI題材去年橫空出世後，台灣相關AI伺服器供應鏈在去年一度在台股引領風騷，近期市場更注意到AI PC題材。Karen Kharmandarian是否對台股相關個股有興趣，他說，有發現一些潛力股，但估值還沒到我們覺得合理的水準。

Karen Kharmandarian表示，2024年領漲的科技股將有別於2023年，七大巨頭股價在2023年飆漲超過一倍，而S&P 500其他423家平均漲幅僅13%，若不看七大巨頭，大多數股票股價都還滿合理的，這時候是試著切入中小型股的時機。