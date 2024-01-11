快訊

翁送醫大白肺、需插管 台大醫示警：新冠重症仍在增加

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

八里民宅氣爆屋內磚牆全塌 52歲中風男子尋獲已成焦屍

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian今（11）日快閃來台，其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是台積電，持股2%，他說，「的確因為地緣風險，削減台積電持股部位，從4%降到2%；若可排除此風險，當然願意增持台積電。」路透
Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian今（11）日快閃來台，其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是台積電，持股2%，他說，「的確因為地緣風險，削減台積電持股部位，從4%降到2%；若可排除此風險，當然願意增持台積電。」路透

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian 今（11）日快閃來台，其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是台積電，持股2%，他說，「的確因為地緣風險，削減台積電持股部位，從4%降到2%；若可排除此風險，當然願意增持台積電。」

Karen Kharmandarian在2015年成為全球首位管理機器人主題的主動型基金經理人。在2019年來過台灣，接受經濟日報專訪。Karen Kharmandarian 這次來台，分享科技浪潮中的新商機-AI及機器人。

法盛AI及機器人基金的股票投資以北美科技股為主，占68%。被問到對台積電看法時，Karen Kharmandarian 表示，在配置投資組合時會考量各種風險，地緣政治也是考慮的問題之一，以決定部位大小，台積電的財務、營運表現、管理良好、市場地位等等都相當好，但我們也必須注意市場氛圍、信心變化等因素，因此有削減其比重，願意持股從4%降到2%。他強調，他還是很喜歡台積電這家公司，但若因此持股太多可能會影響績效；目前台積電財務表現很好、估值也合理，若可排除風險，當然願意增持這家持股。

至於AI題材去年橫空出世後，台灣相關AI伺服器供應鏈在去年一度在台股引領風騷，近期市場更注意到AI PC題材。Karen Kharmandarian是否對台股相關個股有興趣，他說，有發現一些潛力股，但估值還沒到我們覺得合理的水準。

Karen Kharmandarian表示，2024年領漲的科技股將有別於2023年，七大巨頭股價在2023年飆漲超過一倍，而S&P 500其他423家平均漲幅僅13%，若不看七大巨頭，大多數股票股價都還滿合理的，這時候是試著切入中小型股的時機。

台積電 AI 機器人

延伸閱讀

【專家之眼】為何日本股市創新高？日本再次被瞄準

不用再衝台北！巴菲特最愛牛排館S&W第3季插旗台中七期

波克夏為何強大？ 巴菲特採用著名籃球教練制勝方法 創造強勁「伍登效應」

巴菲特抱不到2年就大砍惠普股票 背後隱藏什麼重大訊號…惠普不再符合價值投資？

相關新聞

外資為何只願持有台積電2%而不是4%？經理人坦白說

巴菲特以地緣風險為由減持台積電（2330），全球首位機器人基金經理人又怎麼看台積電呢？Thematics 資產管理創辦合...

惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼...

手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即...

緯創旺年會嘉賓曝光！請來天后張惠妹、45分鐘唱滿滿

市場傳出，代工大廠緯創（3231）今年將在2月2日舉辦旺年會尾牙，以往公司為犒賞員工，都會特地請來金曲歌王、歌后的陣容，...

台達成大聯合研發中心揭牌 聚焦綠能和智動化應用領域

台達電（2309）與成功大學今（11）日宣布成立「台達成大聯合研發中心」，由台達執行長鄭平與成大校長沈孟儒共同主持揭牌儀...

群創、友達、宏達電、亞力、勤誠 單月營收連創今年新高

統整2023年下半年以來，單月營收連續創今年新高的個股，並檢視法人進出及法人觀察個股後市營收成長力道，例如：群創（348...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。