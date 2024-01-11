新竹縣兩大優勢支撐房市 十年來房貸餘額增加127%

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額10年間成長最多是新竹縣，房貸餘額增加127%，遠勝六都與新竹市，交易穩定加上房價明顯走揚，讓房貸金額持續攀升。

信義房屋專家表示，新竹縣這十年房貸餘額增加幅度亮眼的原因來自科技產業人口與收入不斷成長，購屋族普遍會將所得投入不動產，而也因新竹有產業、交通等優勢支撐，消費者信心面強，明年新竹房市可望量增價穩。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額今年第三季突破10兆元，10年間國人的房貸金額就增加4.3兆元，顯示國人有許多資產都在不動產上，其中，10年間成長最多的是新竹縣，房貸餘額增加了127%；房貸金額增加幅度高的區域，顯示交易穩定加上房價明顯走揚，致使房貸金額持續攀升，從房貸金額增加的幅度來看，也可以看出新竹縣是過去十年來的房市熱區。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，新竹的購屋族群多為在科技園區上班的園區客群，收入所得相對穩定，若是夫妻又以雙薪居多，兩人的年薪約可至500-800萬，因此將所得投入房地產置產的狀況十分普遍，這是挹注房市買氣的重要因素，也讓新竹的房價十年來穩定增長。

陳世光指出，加上三年前因為疫情緣故，消費轉為內需，電動車、電子產品需求增加，因此晶片需求被快速拉升，也讓電子代工產業鏈提升產能，產業大幅成長，也增加了園區客的獎金與分紅，刺激了收入之外的資產配置投入房市。

以竹北房價為例，陳世光表示，從三年前的單價28萬上下，至今已有7字頭房價，而房價與房貸餘額呈現正關聯，再加上竹北的社區大樓多可向銀行貸款至8成，種種因素皆是影響房貸餘額的關鍵。

陳世光表示，新竹的消費者普遍對房地產信心強，也經過近幾年的房市成長，買賣雙方發現新竹無論是交通建設、生活環境、產業發展皆對房價所支撐，信心面，而新竹的區域也不大，市區素地越來越少，都推升新竹的房地產價值，也與房貸餘額相關。

展望2024年新竹房市展望，陳世光指出，第1季後房市干擾性因素如總統大選、國際戰爭等因素可望明確，會更增強消費者購售屋信心面，讓買方願意勇敢入場，今年新竹房市預計走向量增價穩。