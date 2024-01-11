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臺灣代工AI伺服器佔全球出貨9成 2024有2大成長動能

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
資策會產業情報研究所表示，生成式AI熱潮持續帶動全球AI伺服器出貨成長，2023年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，而臺灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八成以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更已占全球九成。示意圖／聯合報系資料照
資策會產業情報研究所表示，生成式AI熱潮持續帶動全球AI伺服器出貨成長，2023年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，而臺灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八成以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更已占全球九成。示意圖／聯合報系資料照

資策會產業情報研究所（MIC）表示，生成式AI熱潮持續帶動全球AI伺服器出貨成長，2023年AI伺服器產值已達全球伺服器過半的總產值，而臺灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八成以上，其中AI伺服器的生產組裝代工更已占全球九成，主要是臺灣產業具有高階伺服器的設計研發與代工能力，加上高階晶片進入中國大陸受到限制，以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。

資策會產業顧問魏傳虔表示，生成式AI應用與AI伺服器出貨熱潮，皆有利於我國伺服器代工、電源供應器、遠端控制晶片、ABF 載板、散熱模組等產業鏈業者的營收成長。

隨著全球AI伺服器市場持續成長，於整體伺服器出貨占比也持續提升，從2023年12.4%成長至2027年20.9%。資策會預估，2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台、2025年達236.4萬台，且將一路成長至2027年320.6萬台，2022年至2027年間年複合成長率（CAGR）為24.7%，其中包含價格昂貴並採用高階 GPU 的AI訓練伺服器，以及採用中低階 GPU、FPGA、ASIC 的AI推論伺服器。

展望2024年，資策會表示，AI伺服器成長的兩大動能主要來自大型語言模型（LLM）的雲端訓練戰場，以及新興主戰場「中小語言模型」。各大雲端服務商正競相布局 LLM 與生成式AI應用，如 Google 將於今年推出 Gemini，以及 Amazon 也在訓練新的 LLM。

另外，預期中小語言模型會是2024年新興競爭領域，許多更為客製化、符合運算效率的模型將陸續出現，例如Llama-2、Microsoft Phi-2、Google Gemini Nano 2等。魏傳虔表示，不僅各家廠商大量採購高階AI伺服器，增強自身於資料中心的AI算力部署，國防、科研等政府單位也持續導入AI算力，皆使得AI伺服器成為數位時代各國衡量資訊國力的重要指標。

根據資策會研究，臺灣代工AI伺服器已占全球出貨比重達九成以上，預估2024年出貨占全球比重達91.4%。資策會／提供
根據資策會研究，臺灣代工AI伺服器已占全球出貨比重達九成以上，預估2024年出貨占全球比重達91.4%。資策會／提供

伺服器 AI 2024

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