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安永 CEO 展望脈動調查 68%執行長：生成式 AI 不確定性 成運用上挑戰

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
安永諮詢服務總經理張騰龍。安永提供
安永諮詢服務總經理張騰龍。安永提供

身處當前複雜且不斷變化環境中的執行長們，正著手擬定AI議程。最新「安永 CEO 展望脈動調查」，全球執行長都認識到人工智慧（AI）的潛力，但大多數執行長在制定和實施相關策略時都面臨重大挑戰。此調查對全球1,200名執行長進行季度調查，著眼於他們如何繼續邁向AI驅動的未來，並反映了執行長們在新興技術方面所處的困難和緊迫性。

調查指出，雖然70%執行長體認到他們的組織必須立即對生成式AI採取行動，以保持競爭優勢，但也有68%受訪執行長認為生成式AI的不確定性，使得快速擬定和採取AI策略變得更具挑戰性。70%執行長也承認生成式AI將促使他們顛覆自己的商業模式，以保持競爭優勢。

99%執行長已進行或計畫投資生成式AI 建議企業擬定適當AI策略、謹慎評估

由於執行長們意識到AI有可能顛覆自身的商業模式，99%受訪執行長都已經進行或計畫對生成式AI進行重大投資。為了尋找資金，69%受訪者從其他投資專案或技術預算中重新分配資金，23%受訪者正在籌集新資金。

但是投資人工智慧支持的未來卻不容易，26%受訪執行長表示，生成式AI快速發展是計畫做出資本配置決策的最大挑戰。66%受訪執行長認為，聲稱擁有AI專業知識的公司激增，使確定和實施生態系統合作夥伴關係和收購目標的決策變得更複雜。

安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍認為：「儘管生成式AI近期受到全球關注，但是AI的變遷步伐快速，所以建議企業應根據組織在各發展階段，擬定適當的AI策略並謹慎評估適合導入AI或生成式AI的商業作業。」

89%執行長計畫未來一年內交易

隨著企業領導者繼續應對全球經濟不確定性、監管變化和地緣政治動蕩，許多人預計短期內將出現高水準的成長，加倍投資研發和資本支出。雖然調查中，有89%執行長計畫在未來一年內進行交易，但是積極尋求100%併購的意向從2023年7月的59%下滑到10月的35%。執行長們未來一年內主要著眼於採取合資（Joint Venture）、策略聯盟以及處分非核心資產等方式，以因應當前全球政經情勢。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示：「調查中執行長們尋求100%併購的意向減少，意味著在全球經濟不確定性高及地緣政治因素下，企業重新考量供應鏈結構，可能因轉移到其他地區而調整，改為專注在具成長價值的業務上，或以策略聯盟方式合作，對於併購的策略也不再總是100%收購等等，這些看法與許多臺灣企業因應當前全球政經情勢的策略不謀而合。許多臺灣企業採取策略聯盟或先購買少數取權，未來視經濟環境和營運情況，再增加持股之投資策略。此外，愈來愈多臺灣企業也關注AI投資，惟如何尋找適合的AI標的公司，也是當前執行長們面臨的挑戰之一。」

此調查也顯示，未來一年內，執行長們雖然對於100%併購其他公司意願較低，但仍熱衷於其他垂直領域繼續推動轉型。在此背景下，執行長們明確體認到，企業新環境需要全面加強投資，而不僅只投資技術和AI領域。預計2024年營收成長提高的公司更有可能增加重要領域的投資，進一步增強其競爭優勢。

安永建議執行長們考慮五大關鍵問題並採取行動：

1.分析財務和客戶需求情境：分析自己公司的財務和客戶需求情境，以更清晰規劃未來。

2.擬定AI策略：採取目前業務模式所需的措施，是前進下一步的必要步驟。

3.優化或退出：考量未來三至五年的經濟發展預計呈停滯趨勢，沒有保留累贅的資產或經營無利可圖市場的空間。

4.打造公司本身的資金：隨著資金成本長期走高，從內部成本支出中取得實現企業遠景的轉型資金將較低廉。

5.不要錯過有利的收購機會：有些交易將帶來顯而易見的好處與競爭優勢。

安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬。安永提供
安永財務管理諮詢服務總經理何淑芬。安永提供

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