惠譽信評：汽車產業加速轉向智能駕駛或令2024年大陸汽車市場競爭激化

惠譽信評表示，隨著國產汽車品牌加速推廣高水準的自動駕駛以及全球汽車品牌加快電氣化進程，2024年中國大陸汽車市場競爭將繼續加劇。

得益於與政府的穩固關係或強勁的財務結構及靈活性，惠譽授評的國有中資車企的評等展望將保持穩定，不過，競爭激化可能會令其短期內的市場份額與盈利能力承壓，導致其在面對更高投資需求的同時現金生成能力減弱。

惠譽預期，在經濟呈現不確定性的背景下，2024年中國大陸國內小客車需求將小幅增至近2,200萬輛。然而其中，在電動汽車製造商激進定價以及消費者愈加青睞電動汽車的驅動下，電動汽車的市場份額或從2023年的35%左右進一步上升至42%-45%。

惠譽認為，在中資及合資汽車品牌不斷推出新車型的助力下，插電式混合動力汽車將成為2024年汽車市場的主要增長引擎； 而動力電池成本的下降（大部分可轉嫁至汽車買家）、快充和換電基礎設施網路的擴張或拉動純電動汽車需求穩步增長。

中國大陸的智能駕駛（或自動領航）技術應用或於2024年觸及臨界點。 若更高水準自動駕駛技術的應用速度快於預期，可能會縮短汽車換代週期，進而對需求預測構成上行風險。2023年下半年，包括小鵬汽車和華為在內的幾家中資電動汽車公司和供應商在高速公路解決方案的基礎上推出城區高階智能駕駛導航輔助系統，明（2025）年預計將有更多車企入局。 智能駕駛方案的不斷推陳出新或伴隨著密集的消費者教育以及媒體宣傳曝光，進而驅動中國消費者加速轉向智能駕駛。

上行風險亦可能來自穩定傳統燃油車需求的相關政策，但我們預計監管機構對混合動力汽車等低排放技術的支援力度將相對更強。

惠譽也預期，繼2020至2023年超過70%的複合年增長率後，2024年大陸的汽車出口量將穩定成長20%-30%。 大陸汽車出口面臨的監管風險（尤其是來自於歐盟地區）正不斷攀升；但鑒於大陸強勁的成本優勢和激烈的國內競爭，這些風險不太可能阻擋大陸製造電動汽車的出海步伐。不過，新興市場和大陸汽車品牌的貢獻度提升或帶來出口市場的結構性變化。大陸汽車製造商的海外產能投資規模料將擴大，對目標市場的選擇將取決於監管環境及潛在的市場範圍。

2024年，合資整車廠或繼續面臨挑戰，屆時許多整車廠將實施改革，以追趕市場電氣化和數位化步伐。惠譽預期，一些領先合資車企將憑藉其激進的電動汽車轉型目標重拾市場份額；但由於傳統燃油車利潤降低、增加低盈利水準的電動汽車業務，其盈利能力將趨弱。實力較弱的合資車企或藉助出口或代工來提升其產能利用率。儘管合資整車廠仍可通過供應鏈優化和轉銷商管理來緩解現金流惡化的情況，但鑒於價值鏈中許多合作夥伴的財務靈活性承壓，預計操作的空間有限。

汽車製造商和供應商之間的新一輪併購與戰略聯盟或推動汽車市場在2024年進一步整合。由於動力電池成本大幅下降且第三方供給充足，車企在大陸自建電池廠的緊迫性較低。但為實現汽車智慧化，這些企業可能會加強內部研發及外部合作。特別是全球汽車產業或將加大在大陸的研發投入並尋求併購機會，以壓縮其智慧電動汽車的研發週期。