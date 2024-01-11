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手機庫存回補恐結束 陸系分析師：部分品牌砍單達5成

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Android手機庫存回補即將結束，需求改善可能低於預期。（本報系資料庫）
Android手機庫存回補即將結束，需求改善可能低於預期。（本報系資料庫）

市場傳出，手機庫存回補傳即將結束，也意味手機市況將跟著降溫，陸系分析師近日發文透露，Android（安卓）手機庫存回補即將結束，需求改善可能低於預期，其中，市場訂單能見度自去年下半年預估的4–6個月下修，而今年上半年估值也大幅縮短至剩約2個月，可看出品牌廠商保守看待後續市場需求。

分析師指出，從 Android 手機出貨預估與訂單能見度的變化來看，他認為需求改善可能低於市場預期，目前訂單能見度已從6個月降至2個月，非中國市場中低階手機出貨預估已開始下修，傳有雙位數砍單，而新興市場品牌訂單更傳腰斬，腰斬幅度高達高達40%至50%，由此可見，品牌廠商也保守看待後續市場需求。

分析師直言，中國市場在庫存回補後的需求是否有改善，仍需視農曆過年前3週的銷售結果而定，他也提醒投資人，市場仍須注意不少細節，其中，包括去年雙十一旺季結束後，市場出貨就已開始出現年對年衰退，雖近期又略有改善，但主要是為了農曆過年旺季備貨，不見得是因為市場需求轉佳。

分析師提醒，近期交易風險可能來自市場期待庫存回補後能見到需求結構改善。他認為即便 Android 手機需求沒有結構性改善，下修空間也有限。但風險在於市場期待庫存回補後能見到需求改善，請投資人多加留意。

手機 Android

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