鴻海斥資1000萬美元增資墨西哥子公司 擴充產能

鴻海（2317）今（10）日公告斥資1,000萬美元（約新台幣3.11億元）增資墨西哥子公司，外界推測，鴻海主要是持續擴增墨西哥廠的產能，衝刺人工智慧（AI）伺服器與電動車零組件兩大事業。

鴻海是代子公司Focus PC Enterprises Limited取得 Cloud Network Technology Kft.股權，並代子公司Cloud Network Technology Kft. 取得Ingrasys Technology Mexico S.A. de C.V.股份，交易總金額是1,000萬美元。

供應鏈人士表示，鴻海2023年在AI伺服器產業大有斬獲，其中，市場傳出，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）在北美地區的H100 AI伺服器模組訂單，由鴻海全數拿下，並規劃在鴻海墨西哥、美國與新竹等地進行生產，看好鴻海在H100模組的高產能與良率，為鴻海後續爭取輝達B100模組訂單，打下良好基礎。

據悉，就AI伺服器而言，鴻海旗下鴻佰科技在新竹的廠區，以及鴻海在墨西哥與美國威斯康辛州等地，皆有產能因應，其全球布局優勢，可以降低地緣政治的風險。

至於車用產品方面，供應鏈人士表示，鴻海墨西哥廠也拿下特斯拉車用電子控制單元（ECU）訂單，還將擴大出貨車用電子模組產品，全面擴大供應特斯拉產品的版圖，帶動鴻海集團衝刺車用零組件市場。

據悉，鴻海墨西哥廠主要供貨特斯拉系列車種電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等零組件；現在又加入ECU，以及車用電子模組產品，使得鴻海集團在供貨特斯拉的版圖愈做愈大。