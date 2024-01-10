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美商應材與Google合作 推動下一代AR運算平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美商應材與Google合作推動下一代AR運算平台。（法新社）
美商應材與Google合作推動下一代AR運算平台。（法新社）

美商應材公司今日宣布與Google合作開發擴增實境（AR）的先進技術。此次合作結合應材在材料工程領域的領先地位與Google的平台、產品和服務，為下一波 AR 體驗打造輕量級視覺顯示系統。兩家公司共同致力於加速多代產品、應用程式和服務的開發。

應用材料公司副總裁暨技術長辦公室光子學平台事業部總經理 Paul Meissner 博士表示：「應用材料公司致力於引進最先進且高效能的光學技術，打造出色的輕量級解決方案，從而實現全新產品。應材的全球工程實力結合Google被驗證過的平台、產品和服務，將為未來AR產品類別帶來無限的可能性。」

Google AR副總裁Shahram Izadi則表示：「Google致力於透過我們的運算平台為全球的用戶提供價值，我們很高興能與應用材料公司合作開發核心技術和製程，共同推動下一代視覺運算體驗。」

應用是提供材料工程解決方案的領導者，生產的設備用來製造幾近世界上每顆新式晶片與先進顯示器。應材表示，公司以工業規模在原子層級進行材料改質的專業，協助客戶將可能轉化成真。

Google AR 和服

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