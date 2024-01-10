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工研院攜手聯嘉光電、光陣三維、威剛科技 搶攻3D娛樂、運動科技商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
CTA市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院展品符合CES 2024發表主要趨勢AI、永續及包容，非常精彩，體會「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」後開心與其生成人像合影。工研院／提供
CTA市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院展品符合CES 2024發表主要趨勢AI、永續及包容，非常精彩，體會「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」後開心與其生成人像合影。工研院／提供

輝達（NVIDIA）、Meta、微軟等國際大廠積極打造新世代虛擬生態系，工研院在經濟部產業技術司的補助下也持續發展虛實融合的互動體驗，於美國消費性電子展（CES 2024）開展首日舉行兩場合作儀式，包括攜手車用LED模組大廠聯嘉光電（6288）推出「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」搶攻3D娛樂商機；與記憶體大廠威剛（3260）科技轉投資的光陣三維科技推出「智慧可攜式虛實互動高球模擬器-IGolfPutter 」，進軍運動科技市場，展現工研院符合全球最新趨勢的3D顯示、AI人工智慧等技術，驚豔全場。

美國消費者技術協會（CTA）市場研究總監Jessica Boothe親自赴工研院攤位體驗並表示，工研院今年的展品非常精彩，各個展品都符合科技的趨勢，像CES 2024發表的主要趨勢有AI、永續及包容，在工研院的攤位都看得到。例如:有AR元素的「RoboTwin元宇宙智慧工廠」讓使用者進入模擬工廠操作，遠端解決問題，節省時間及成本，益於中小企業，是永續跟AI實際應用的絕佳範例。而生成式AI應用的技術，包括「毛孩相機」、「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」也都非常有趣，非常高興工研院自2017年就開始參與CES，很開心有工研院科技創新機構持續參加，並看到工研院最新的產品。

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，今年工研院第8次參與，參展CES有兩大目的，一是讓工研院登上世界舞台，二是讓工研人放眼世界，掌握最新科技趨勢，透過CES這國際舞台找到更多元的合作契機，包括潛在投資者、技術授權、創投資金等。工研院長期深耕智慧顯示互動技術，此次攜手聯嘉光電，打造智慧顯示互動新體驗，完善臺灣、美國、歐洲的多元產品線布局；同時，看準傳統運動產業朝科技化發展已成不可逆趨勢，因此結盟威剛科技、光陣三維，透過技術創新、通路奧援，帶動智慧高球更能走入家家戶戶中，搶攻運動科技國際市場，值得一提的是，工研院「智慧可攜式虛實互動高球模擬器- IGolfPutter」，日前才剛獲得Forbes雜誌評點為CES 2024重點展品。

聯嘉光電董事長黃國欣說明，聯嘉光電已是世界車廠車燈供應鏈重要成員之一，同時也擁有LED上中下游垂直整合的能力，本次結合工研院「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」，不同於過往需架設多台攝影設備，僅需一張2D照片30秒就能產生3D建模的數位分身，結合即時去背、生成人物背面模型、表情變化、自然語音、AI問答、與人臉辨識等多種技術，即能快速建立專屬自己且可互動的3D人物模型，將有助於聯嘉光電透過次世代LED顯示器技術，打造獨步全球的虛擬智慧顯示攝影棚，搶進影視音娛樂與藝文展演新藍海市場。

威剛董事長陳立白表示，多角化經營策略下，威剛不只深耕記憶體市場，也長期支持運動產業發展，藉由跨域合作的方式，偕同廠商一同開創新技術，以科技力為運動注入新動力，提供選手更好的訓練環境、為民眾帶來新穎的觀賽體驗等，並透過深耕已久的全球通路，協助臺灣運動產業邁向國際。

光陣三維執行長陳韋廷表示，快速3D建模、全視角自由拍攝，搭配元宇宙虛實融合，能創造許多前所未見的新服務，更備受運動、藝術等產業喜愛，此次與工研院攜手合作，首發以全視角技術提供智慧高球及其它運動更精準的360度分析，光陣三維除了持續研發外，更佈局全球銷售通路，與台灣傳統運動廠商合作，共同創造運動工業4.0，未來還能進一步延伸到運動賽事、舞台表演等領域，為擴大國際市場奠定良好基礎。

除了合作儀式的盛況外，開展首日工研院展場也引起高度關注，吸引外國媒體駐足，高爾夫專業新聞平台Golf Tics 記者Jeremy Townsend 更親自到現場體驗「智慧可攜式虛實互動高球模擬器-IGolfPutter」，讚賞實境體驗與揮竿的數據偵測技術，很符合現代人期待遠距運動的需求。「高擬真3D互動系統-Hyper-Realistic」」的創新研發也深獲許多參展人士青睞，包括：Google、Netflix等知名企業代表前來體驗，對於結合即時生成人物的研發非常感興趣，看好隨著數位AI的演進，可以結合許多應用。

在經濟部產業技術司的補助下，工研院與記憶體大廠威剛科技轉投資的光陣三維科技推出「智慧可攜式虛實互動高球模擬器」，進軍運動科技市場，共同舉辦合作儀式。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、經濟部產業技術司科長何彥慶、工研院院長劉文雄、威剛董事長陳立白及光陣三維執行長陳韋廷。工研院／提供
在經濟部產業技術司的補助下，工研院與記憶體大廠威剛科技轉投資的光陣三維科技推出「智慧可攜式虛實互動高球模擬器」，進軍運動科技市場，共同舉辦合作儀式。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、經濟部產業技術司科長何彥慶、工研院院長劉文雄、威剛董事長陳立白及光陣三維執行長陳韋廷。工研院／提供
猶如變形金剛的「快拆式關節機器人」現場吸引外國媒體採訪。工研院／提供
猶如變形金剛的「快拆式關節機器人」現場吸引外國媒體採訪。工研院／提供
工研院發展虛實融合的互動體驗，在美國消費性電子展（CES 2024），攜手車用LED模組大廠聯嘉光電推出「高擬真3D互動系統」，搶攻3D娛樂商機。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、工研院院長劉文雄、聯嘉光電董事長黃國欣及聯嘉光電總經理黃昉鈺。工研院／提供
工研院發展虛實融合的互動體驗，在美國消費性電子展（CES 2024），攜手車用LED模組大廠聯嘉光電推出「高擬真3D互動系統」，搶攻3D娛樂商機。左起為工研院副總暨產科國際所所長林昭憲、工研院院長劉文雄、聯嘉光電董事長黃國欣及聯嘉光電總經理黃昉鈺。工研院／提供
CES 2024開展首日工研院展場人氣滿滿，其中音樂同步互動訓練系統，吸引長者紛紛體驗。工研院／提供
CES 2024開展首日工研院展場人氣滿滿，其中音樂同步互動訓練系統，吸引長者紛紛體驗。工研院／提供

工研院 運動 2024

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