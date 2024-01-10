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台積電全年營收2.16兆元 年減4.5% 優於預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電全年營收2.16兆元 年減4.5% 優於預期。（路透）
台積電全年營收2.16兆元 年減4.5% 優於預期。（路透）

台積電今（10）日公布2023年12月合併營收為1,763億元，月減14.4%，年減8.4%；累計2023年1至12月營收約2兆1,617億3,600萬元，比去年同期減少4.5%。

台積電累計去年第4季合併營收6255.25億元，季增14.4%，符合公司稍早在法說會釋出的預期。

台積電稍早提出2023年第4季營收將落在188～196億美元、季成長8.79～13.42％，若以1美元兌新台幣32元計算，將可望落在6,016億～6,272億元區間，季增10.0～14.71％，毛利率將達到51.5～53.5％，營業利益率將達39.5～41.5％。實際結算2023年第4季6255.25億元，季增14.4%，符合法說會預估區間。

台積電預定本月18日舉行法說會，除依慣例由總裁魏哲家及財務長黃仁昭共同主持外，預定今年6月股東會卸任董事長的劉德音，也將依出年度一開始的法說會。法人將聚焦3奈米及2奈米進展、美國、日本和歐洲和布局以及先進封裝擴充規畫及半導體庫存調整是否已告終和今年資本支出等。

台積電 法說會

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