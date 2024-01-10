技嘉新品強勢登上 CES 頂尖 AI/HPC 伺服器引領新浪潮

CES 2024美國消費性電子展盛大登場，技嘉（2376）推出頂級規格的AI/HPC 伺服器系列，揭示AI驅動產業轉型的新時代。現場展出的AI/HPC 伺服器支援 AMD Instinct MI300A APU、NVIDIA Grace Hopper Superchip 以及NVIDIA HGX H100 8-GPU 等最新晶片技術，具備百萬兆級運算實力，助企業和科研中心駕馭尖端的AI加速運算任務，實現突破性的創新成果。技嘉攤位上同時展出先進冷卻方案，為資料中心提供兼顧效能升級和節能減碳的關鍵解方，協助產業實踐永續發展目標。

除了企業級解決方案，技嘉旗下的個人電腦品牌在 CES 現場秀出一系列新品，多款 AORUS、AERO 以及 GIGABYTE Gaming 系列筆電、主機板、顯示卡和 OLED 電競螢幕，展現技嘉的精湛工藝、頂尖效能以及全新的AI PC體驗。

技嘉AI/HPC頂級伺服器陣容，驅動產業邁向AI人機共智新時代，技嘉率同子公司技鋼科技 Giga Computing 展出四台頂級規格的AI伺服器。其中，備受矚目的新款AI伺服器 G383-R80支援 AMD Instinct MI300A APU，採用CPU 與 GPU 共享128GB HBM3高頻寬記憶體的晶片設計，實現大幅躍進的資料傳輸效率，可在大型AI模型運算、即時大數據分析、金融交易和電信等領域發揮卓越的運算力。

技嘉同時也展出 G593系列AI伺服器，搭載強大的 NVIDIA HGX H100 8-GPU，並透過技嘉特殊的機構設計，在極限的5U機身中展現優越的散熱能力和突破性的運算力。G593系列AI伺服器在各種AI應用中表現優異，並且在MLPerf Training v3.0測試中刷新紀錄，獲得自然語言處理與醫療影像辨識的最佳效能表現，奠定技嘉AI伺服器的技術領先地位。

為了讓企業能加速各種AI運算任務，技嘉推出擁有多元應用彈性的伺服器 G493-SB0。G493-SB0獲得 NVIDIA 認證，能支援八張 PCIe Gen5 GPU，讓客戶可依照AI工作負載選擇不同的 GPU 加速卡，以絕佳的效率運行生成式AI、LLM 大型語言模型訓練和推論、渲染和3D繪圖運算等任務，堪稱是AI伺服器界的全能選手。

此外，技嘉展出搭載 NVIDIA Grace Hopper Superchip、以 NVIDIA MGX 模組化為基礎設計的全新AI伺服器XH23-VG0，可用於AI/HPC 運算、雲端服務、雲端遊戲等多元應用場景。

為迎接AI PC熱潮，技嘉推出多款電競和創作者電腦新品，技嘉在 CES 展出 AORUS、AERO 以及 GIGABYTE Gaming 系列筆電、主機板、顯示卡以及4K OLED 大尺寸電競螢幕。

作為技嘉AI PC的系列首發，2024年款技嘉AI電競筆電陣容將以全新 AORUS 16X領軍，全陣容搭載 NVIDIA GeForce RTX 40系列獨立顯示晶片，提供數十倍於傳統處理器的生成式AI算力；同時採用全新的AI Nexus 軟體，結合 Microsoft Azure AI等技術，達成自動超頻、自動省電、並提供簡易版的生成式AI軟體，實現新世代的無縫AI體驗。