中保科登上2024 CES 秀創新 全面布局 Matter 與國際大廠無縫接軌

中保科技（9917）10日登上全球最大並最具規模的年度科技盛會，大秀研發創新以及跨平台整合力，也成為台灣科技保全業者中首家進軍 CES 的企業。

在中保科技董事長林建涵帶領下，整合本部執行長李榮貴、智慧城市本部執行長周興國、以及旗下關係企業AI物聯網大廠博訊科技董事長陳英俊、史詩科技總經理黃玉禮等團隊，前進美國拉斯維加斯參加2024 CES，除可第一時間掌握最新全球科技產業發展潮流，也能與國際科技大廠發展脈動接軌。

中保科在美國拉斯維加斯2024 CES 大展的台灣新創基地（TTA）上，搶先亮相研發新服務 G.Care，展示創新輕量化監控方案，登上國際舞台，也成為焦點之一，不少美國本地新創企業前來詢問合作意願。

董事長林建涵表示，從這次2024 CES 展覽上，可以觀察到擁有跨平台整合力的企業才能在 AIoT 的趨勢下致勝，而中保科累積在系統居家保全、以及智慧城市的實績運營下，是台灣最有能力也最有經驗，可以快速協助客戶將物聯、車聯、醫療照護整合在平台上的企業。

林建涵說，中保科技已經開始著手研發 Matter 相關的設備，讓智慧家庭服務也能跨系統，幫客戶實現萬物互聯的新體驗。

中保科技整合本部執行長李榮貴表示，Matter 就是一個可以讓 Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa….等各廠牌智慧家庭裝置彼此之間互通、相容的一個標準，將是未來智慧家庭的重要標準。

事實上，2024 CES 大展上，已經可以看到像是LG、亞馬遜等大廠開始端出新產品，例如LG 就在 CES 現場宣布將跟 Google 合作，2024 OLED TV 將預載支援 Chromecast 及 Google Home。

李榮貴表示，目前中保科在科研實驗室裏面，開始研究各種類家電、手機等智慧產品，開始著手研發 Matter 相關的設備，簡單說，客戶不需要再換系統、換設備，以後透過中保無限＋就能穩定且安全的協助客戶將這些智慧家庭設備一機串聯！

進入AI PC 時代，對於耕耘人工智慧（AI）與物聯網（IoT）有成的中保科技也將成為AI PC 普及的受惠者。林建涵分析，要將萬物互聯有一個很關鍵的技術就是整合力，以及後端平台的大數據管理整合技術，這也是中保科技最擅長的一塊，因此未來中保科也可以把跨系統整合的技術，加上系統保全經驗，以及資安服務，可以協助各縣市政府在發展智慧城市上更具效率並賦能各項應用，在食醫住行上提供無縫的智慧生活體驗。

事實上，像是三星旗下未來物聯網平台 SmartThings Energy 也在2024 CES 展上秀出可串聯特斯拉電動車服務，中保科技智慧城市執行長周興國就分析，這意味未來智慧家庭跟車聯網將開啟新的生活模式，在回家開車的路上就能透過智慧系統平台開啟「返家模式」，一鍵打開智慧家電，將加速智慧城市的普及，中保科技也積極布局車聯市場，加入 MIH 開放電動車聯盟（MIH Open EV Alliance），要以整合科技服務商的角色進軍車聯網市場，成為電動車系統開發供應平台一員。