家登去年營收突破50億元創新高 今年再挑戰雙位數成長

晶圓傳載及儲存解決方案大廠家登（3680）)今日公布去年12月營收5.18億元，月增83%；2023年全年營收50.77億元，創歷史新高，年增13%。公司看好今年在先進光罩、晶圓傳載及航太事業三大動能發威下，持續挑戰新高。

家登表示，公司這10年來在轉型中不斷成長，自2019年集團營收突破20億元新台幣大關後，無畏半導體景氣盾環，每年維持集團營收雙位數成長，2022年達45億元，2023年突破50億元。

家登集團轄下系列產品:光罩載具全球市占超過 70%、EUV 光罩傳送盒為市場領先及主流產品、FOUP 晶圓載具陸續通過大客戶認證，2023年取得大中華半數以上客戶新廠採用家登FOUP 為baseline。

展望今年，家登強調今年三股營運動能蓄勢待發，先進光罩載具市場穩定成長，為集團挹注穩定且長期的獲利，讓家登有能力繼續投入研發厚實長遠的營運實力；晶圓載具產品強勢進攻全球各大半導體廠，先進與成熟製程 FOUP 快速增加市占率；航太產業取得大客戶長單，持續增加通過客戶的認證品項，2024年設立高營收目標。

家登預期全球的產能擴充陸續到位，大中華昆山廠已完成併購及量產，以更快的速度和效率在地服務大中華客戶；航太領域完成家登和朝宇航太的併購，結合雙方在航太產業上的優勢，快速整合雙方資源，借重朝宇航大專業的航大特殊製程和認證，積極擴張航太事業版圖，集團三管齊下，2024年續創雙位數成長。