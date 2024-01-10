華碩 CES 人工智慧 NB 齊發 雙螢幕 AI 筆電搶眼

PC品牌大廠華碩（2357）今（10）日於 CES 2024《In Search of Incredible: Transcendence》線上發表會發表多款尖端產品，以AI PC為核心，發表涵蓋消費性、商用及創作者、電競、迷你PC等多應用領域產品，其中，華碩本次更推出全球首款搭載兩個14吋 OLED 觸控螢幕的AI筆電—Zenbook Duo 雙14吋 OLED 觸控螢幕筆電。

華碩今日發表包含 Zenbook Duo 雙14吋 OLED 觸控螢幕筆電與 ZenScreen Fold OLED 可攜式 OLED 摺疊螢幕；加速AI運算的 ASUS Zenbook 14 OLED、ASUS Vivobook Pro 15 OLED、ASUS Vivobook S 系列與 ASUS NUC商用迷你電腦；穩定可靠 ASUS ExpertBook B5、ASUS ExpertCenter D5、D7、D9商用桌機與無風扇超靜音的ASUS Chromebox CF40；最新遊戲戰備 TUF Gaming F16電競筆電；為擴增實境領域開啟視覺革命的 AirVision M1 AR 眼鏡及多樣化的科技新品。

其中，華碩雙螢幕筆電技術不斷革新超越，CES 2024推出全球首款搭載兩個14吋 OLED 觸控螢幕的AI筆電—ASUS Zenbook Duo 雙14吋 OLED 觸控螢幕筆電，重量僅1.35公斤起，輕薄便攜具備高生產力。180° 轉軸連接兩個16:10 ASUS Lumiana OLED 螢幕，配合整合式支架和可拆的全尺寸 ASUS ErgoSense 鍵盤，依使用需求切換桌機、筆電、分享及雙螢幕四大模式。

Zenbook Duo (2024) 搭載 Intel Core Ultra 9處理器、32 GB LPDDR5X 記憶體、最高1 TB PCIe 4.0 SSD、長效續航的75 Wh電池支援快速充電，以及 Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos 音訊系統，輕薄高效通過 Intel Evo 認證。內建於處理器的 NPU 可加速AI運算多工處理，實現無可比擬的工作、創作或娛樂。

華碩共同執行長許先越強調，華碩身為永續創新領導品牌，今年我們不僅持續深耕永續，更善用AI技術，積極攜手策略聯盟和合作夥伴，在消費、商用、遊戲領域打造豐富創新解決方案。隨著AI新時代的到來，華碩將持續追尋無與倫比，為消費者提供最佳體驗。

華碩除聚焦全方位科技產品與解決方案外，積極實踐企業永續。最新發表的消費性和商用筆電/桌機皆通過嚴格的MIL-STD 810H美國軍規等級測試，耐用可靠。

此外，華碩亦宣示在產品、營運和碳抵換服務貫徹永續發展理念，以淨零企業為目標，成效在國際上有目共睹，不僅榮登 EPEAT Climate+ Champion 氣候先行者，減碳目標亦通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」審查，獲英國《金融時報》評為亞太區氣候領導者及入選全球潔淨200大企業指數。不僅再次強化企業永續發展承諾，更彰顯華碩在永續管理上努力不懈。

2022年華碩打造全球首台碳中和認證商用筆電 ExpertBook B9，更推出華碩碳合作夥伴服務，協助用戶精準抵換高品質碳權。在產品和包裝過程積極採用再生材料，迄今使用1,500噸的 PCR 塑膠、超過20,000噸再生紙；持續推動並回收超過40,000噸電子垃圾。截至2022年，環保設計產品營收佔比87.2%，顯現華碩發展循環經濟有成，穩步邁向永續經營的目標。