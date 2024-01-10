SIA 看半導體市場 2024年估雙位數成長 去年11月數據強

美國半導體產業協會（SIA）在美國時間9日發布最新新聞稿指出，去年11月全球半導體銷售年增5.3%， 是2022 年 8 月以來首次年成長，相關強勁數據支持SIA預估半導體市場2024年雙位數成長。

SIA 總裁暨執行長 John Neuffer 表示，去年11 月全球半導體銷售自 2022 年 8 月以來首次年成長，這表明全球晶片市場在進入新的一年之際繼續走強。展望未來，全球半導體市場預計將在 2024 年實現雙位數成長。

美國半導體產業協會指出，2023 年11 月全球半導體產業銷售總計480 億美元，比2022 年11 月的456 億美元總額成長5.3%，同時比2023 年10 月的466 億美元總額成長2.9% 。

美國半導體產業協會提到，該每月銷售數據由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編制 ，代表三個月移動平均值。以收入計算，SIA 占美國半導體產業的 99%，並占非美國晶片公司的近三分之二。