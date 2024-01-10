聯發科 WiFi 7獲華碩、聯想等大廠導入 今年陸續上市

聯發科（2454）今（10）日公布，首批獲得完整 WiFi 7認證（Wi-Fi CERTIFIED 7）的產品，目前正在2024年國際消費電子展（CES 2024）展出。聯發科 WiFi 7晶片成功打入華碩（2357）、BUFFALO、海信視像、聯想等品牌大廠供應鏈，今年將陸續在市面上問世。

聯發科副總經理許皓鈞表示，我們最新公布一系列獲得 WiFi 7認證的解決方案，讓我們能為 WiFi 聯盟提供無線路由器與終端裝置認證測試平台，期能大幅優化製造商的產品認證流程。

聯發科指出，本次參展的 WiFi 7認證產品充分體現聯發科對無線連網技術的大力投入，也呈現出聯發科技 Filogic系列 WiFi 平台從旗艦到主流市場的全方位布局。聯發科技 Filogic 完整的產品線不僅豐富了終端產品生態系，還加速產品的上市進程，進一步拓展聯發科技 Filogic 技術在消費電子、寬頻網通、企業以及汽車科技四大領域的影響力。

聯發科技與 WiFi 聯盟在提供認證測試平台方面緊密合作，舉凡 Filogic 880、Filogic 860、Filogic 380、Filogic 360等 WiFi 晶片組，將助攻華碩、BUFFALO、海信視像、聯想、Lumen、TCL、TP-Link 等品牌大廠推出支援WiFi 7技術的各類裝置。預計眾多 WiFi 7新品將於今年上市，更多裝置將獲得認證，加入不斷成長的 WiFi 7生態系。

華碩總經理張仰光表示，一直以來我們與聯發科技緊密合作，為我們諸多產品帶來最優質的連線體驗。透過整合聯發科領先業界的 WiFi 7解決方案，我們將為全球用戶帶來空前的優異使用體驗。

BUFFALO 董事田村信弘表示，作為日本網通產品和服務的長期提供商，我們非常需要迅速將最新的 WiFi技術整合到我們的產品。 得益於聯發科卓越的技術和堅實的支持體系，我們將推出一款 WiFi 7認證的新產品，為我們的客戶提供高品質的無線連網。