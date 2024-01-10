華碩CES拚AI實力：3領域打造創新解決方案

華碩於CES 2024《In Search of Incredible: Transcendence》線上發表會展現劃時代創新技術，發表多款尖端產品，包含：驚艷全球的Zenbook Duo雙14吋OLED觸控螢幕筆電與ZenScreen Fold OLED可攜式OLED摺疊螢幕；加速AI運算的ASUS Zenbook 14 OLED、ASUS Vivobook Pro 15 OLED、ASUS Vivobook S系列與ASUS NUC商用迷你電腦；穩定可靠ASUS ExpertBook B5、ASUS ExpertCenter D5、D7、D9商用桌機與無風扇超靜音的ASUS Chromebox CF40；最新遊戲戰備TUF Gaming F16電競筆電；為擴增實境領域開啟視覺革命的AirVision M1 AR眼鏡及多樣化的科技新品。

華碩共同執行長許先越強調，華碩身為永續創新領導品牌，「今年我們不僅持續深耕永續，更善用AI技術，積極攜手策略聯盟和合作夥伴，在消費、商用、遊戲領域打造豐富創新解決方案。隨著AI新時代的到來，華碩將持續追尋無與倫比，為消費者提供最佳體驗。」

許先越說，華碩除聚焦全方位科技產品與解決方案外，積極實踐企業永續。最新發表的消費性和商用筆電/桌機皆通過嚴格的MIL-STD 810H美國軍規等級測試，耐用可靠。此外，華碩亦宣示在產品、營運和碳抵換服務貫徹永續發展理念，以淨零企業為目標，成效在國際上有目共睹，不僅榮登EPEAT Climate+ Champion氣候先行者，減碳目標亦通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」審查，獲英國《金融時報》評為亞太區氣候領導者(Climate Leaders-Asia-Pacific)及入選全球潔淨200大企業(Corporate Knights Clean 200)指數。不僅再次強化企業永續發展承諾，更彰顯華碩在永續管理上努力不懈。

許先越指出，2022年華碩打造全球首台碳中和認證商用筆電 ExpertBook B9，更推出華碩碳合作夥伴服務，協助用戶精準抵換高品質碳權。在產品和包裝過程積極採用再生材料，迄今使用1500噸的PCR塑膠、超過20000噸再生紙；持續推動並回收超過40000噸電子垃圾。截至2022年，環保設計產品營收占比87.2%，顯現華碩發展循環經濟有成，穩步邁向永續經營的目標。