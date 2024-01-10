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富士康 成立新能源車公司
歷經查稅風波後，富士康持續推進在陸事業版圖，「富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司」已於近日成立，註冊資本額人民幣五億元（約台幣廿一億元），法定代表人為黃英士，他在鴻海與裕隆合資成立鴻華先進後擔任董事。
大陸工商資訊平台「天眼查」更新訊息顯示，富士康近日在河南註冊成立富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司，由富士康新事業發展集團全資持股，經營範圍含汽車零組件及配件製造、電機製造、新材料技術研發、新能源汽車銷售等。陸媒財經網引述富士康回應稱，新成立的公司將進一步聚焦新能源汽車產業，加速專案推動實施。
鴻海集團去年底曾公告，子公司鴻富錦精密電子（鄭州）投資人民幣十二億元，增資富士康新事業發展集團股權，後者轉投資人民幣五億元，成立河南富士康新能源汽車產業發展公司。
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