富士康 成立新能源車公司

由鴻華先進設計、掛上納智捷品牌的「Luxgen n7」，是台灣第一輛國產電動乘用車，對國內消費者和產業發展都別具意義。未來3年更多平價電動車將進入市場，但也映照出台灣汽車供應鏈的隱憂。

2024-01-10 05:18