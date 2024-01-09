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日月光投控去年Q4營收1605.81億 季增4.2% 創去年單季新高
測龍頭日月光投控 (3711) 今 (9) 日公告去年第4季營收1605.81億元，季增4.2%，寫下2023年新高；023年全年營收 5819 億元，年減13.3%，為歷史次高。
日月光投控公布去年12月營收499.06 億元，月減 8.5%，年減 6.1%，其中封測及材料營收，去年12月營收約 262.18 億元，月減 4.5%，年減 7.5%；2023年第4季合併營收 1605.81 億元，季增 4.2%，但年減9.5%，其中封測及材料營收為280.04 億元，季減 2%、年減 13.1%累計去年全年 5819.14 億元，年減 13.3%，其中封測及材料全年營收達3151.14 億元，年減 15.3%。
隨半導體景氣下半年景氣回溫，且各家大家推出各項AI應用晶片，對封裝及測試需求提升，日月光投控今年營收預料也將會如去年營運模式，在首季修正後，呈現逐季揚升 。
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