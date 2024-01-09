志聖庫藏股執行完畢 買回7513張執行率逾75%
上市PCB半導體設備商志聖（2467）今（9）日公告本公司第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形，原預定買回之期間:112/11/10~113/01/09與買回一萬張，實際已買回股份數量7,513張，換算執行率逾75%。
志聖說明，為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。
志聖公告提到，原預定買回區間價格(元):33.00~67.00，本次平均每股買回價格(元):56.82，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.79，本次已買回股份總金額(元):4億2691萬7,516元。
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