志聖庫藏股執行完畢 買回7513張執行率逾75%

上市PCB半導體設備商志聖（2467）今（9）日公告本公司第十次買回庫藏股期間屆滿及執行情形，原預定買回之期間:112/11/10~113/01/09與買回一萬張，實際已買回股份數量7,513張，換算執行率逾75%。

志聖說明，為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。

志聖公告提到，原預定買回區間價格(元):33.00~67.00，本次平均每股買回價格(元):56.82，累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.79，本次已買回股份總金額(元):4億2691萬7,516元。