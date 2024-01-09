英業達提倡AI Everywhere內部：將落實至每條產品線

代工大廠英業達（2356）今（9）日指出，集團在去年以AI人工智慧技術取得亮眼的成績單，而隨著「AI Everywhere」的興起，英業達也一直在努力將這一口號融入到我們的每一條產品線中，迫不及待地想在 2024年看到更多應用成果，展望未來，公司將繼續致力於發展AI人工智慧技術，並帶動世界繼續創新成長。

英業達指出，公司已在人工智慧技術方面取得了顯著進步，並成功商業化的「AI on Chip」NPU IP VectorMesh™系列、研發「 #英愛膚 」 智慧傷口軟體 (“I-SWAT” AI Software in Skin Wound），取得台灣二級醫療器材認證。再者，旗下全新的產品 AIM-Edge psox 嵌入式 AI 計算裝置，也提供了更豐富的I/O支援。

英業達指出，為了讓整個集團的 Edge AI的生態系統達到更廣泛的相容性，公司還與 Lumeo 和 CVEDIA 合作成為夥伴關係。另外，在微軟 的 Azure Marketplace 上也可以找到我們的產品。最後，集團第一次參加基準自主機器人導航競賽（BARN Challenge），就在競賽中獲得第二名，著實相當驚人。

面對去(2023)年英業達拿到如此豐碩的成果，集團也衷心感謝所有參與英業達2023年旅程的人。並且集團全體上下也承諾在今(2024)年至往後未來都繼續日行創新，啟發願景，帶動世界繼續創新成長。