快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

英業達提倡AI Everywhere內部：將落實至每條產品線

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（9）日指出，集團在去年以AI人工智慧技術取得亮眼的成績單，而隨著「AI Everywhere」的興起，英業達也一直在努力將這一口號融入到我們的每一條產品線中，迫不及待地想在 2024年看到更多應用成果，展望未來，公司將繼續致力於發展AI人工智慧技術，並帶動世界繼續創新成長。

英業達指出，公司已在人工智慧技術方面取得了顯著進步，並成功商業化的「AI on Chip」NPU IP VectorMesh™系列、研發「 #英愛膚 」 智慧傷口軟體 (“I-SWAT” AI Software in Skin Wound），取得台灣二級醫療器材認證。再者，旗下全新的產品 AIM-Edge psox 嵌入式 AI 計算裝置，也提供了更豐富的I/O支援。

英業達指出，為了讓整個集團的 Edge AI的生態系統達到更廣泛的相容性，公司還與 Lumeo 和 CVEDIA 合作成為夥伴關係。另外，在微軟 的 Azure Marketplace 上也可以找到我們的產品。最後，集團第一次參加基準自主機器人導航競賽（BARN Challenge），就在競賽中獲得第二名，著實相當驚人。

面對去(2023)年英業達拿到如此豐碩的成果，集團也衷心感謝所有參與英業達2023年旅程的人。並且集團全體上下也承諾在今(2024)年至往後未來都繼續日行創新，啟發願景，帶動世界繼續創新成長。

AI 英業達 2024

延伸閱讀

全民權證／英業達 二檔聚光

光寶科、英業達 權證四檔靚

英業達挺「新創」助升級 瞄準「生醫」切入市場

仁寶、英業達 認購火

相關新聞

英特爾在美CES展推出第14代處理器 讓PC全面進化

英特爾強攻AI PC，今日在美國消費性電子展CES 2024宣布推出Intel Core 第14代行動和桌上型處理器系列...

供應商強勢主導 今年首季NAND Flash合約價季增15~20%

集邦科技今日發布調查指出，儘管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大NAND Flash產品採購以建立...

MSI微星與Opera GX合作 2024 CES打造GX MSI 介面服務

MSI 微星（2377）和 Opera GX 合作打造了一款專為遊戲玩家設計的瀏覽器特別版本 Opera GX MSI ...

十銓去年12月營收年增200%創新高 全年營收同創新高

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布12月營收20.39億元，年增200.8%，主要受惠於B2B專案與品牌訂單持續...

戴爾攜手英特爾、輝達、微軟 搶推內建AI筆電

戴爾今日宣布，以優雅、現代和極簡設計為核心，呈現「未來樣貌」，將統一XPS產品組合的設計，推出XPS 16及XPS 14...

群創營收／12月188億元、年月雙增 創近三個月新高

受惠於大小尺寸面板出貨量成長，群創（3481）今（9）日公告去年12月合併營收187.63億元，月增7.6%，年增16....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。