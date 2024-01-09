MSI微星與Opera GX合作 2024 CES打造GX MSI 介面服務

MSI 微星（2377）和 Opera GX 合作打造了一款專為遊戲玩家設計的瀏覽器特別版本 Opera GX MSI Edition，瀏覽器中提供了玩家廣泛的自訂義選項，MSI Mod 還增加了以 MSI 吉祥物 Lucky 為特色的動態桌布遊戲，讓玩家可以有身歷其境的體驗。

Opera 遊戲業務開發副總裁 Mattijs de Valk 表示：「我們與 MSI 的合作使我們能夠再次為遊戲領域最著名的硬體品牌之一打造真正引人入勝的品牌瀏覽器體驗。」他補充說道：「用戶可藉由與 GX MSI 瀏覽器有趣且引人入勝的互動與MSI品牌及產品和服務產生連結，同時讓遊戲玩家用最適合的瀏覽器瀏覽網頁。」

與 Opera GX 的合作僅僅是一系列即將進行的活動的開始。首先是 GX MSI 版——Opera GX 遊戲瀏覽器的特殊聯名版本，包括獨家 MSI 主題的互動背景、音樂、聲音和內容。 GX MSI 版本配備了許多獨特的功能，包括 CPU、RAM 和網路控制器、透過 GX Mods 提供數百個自訂選項，以及與 Discord 和 Twitch 等流行平台的無縫整合。

微星科技電腦運算暨顯示事業本部總經理洪裕盛（Ted Hung）說道：「Opera GX 在遊戲瀏覽器領域以頂級性能和獨特的定制功能而聞名，我們與 Opera GX 合作將建立卓越的合作夥伴關係，為遊戲玩家提供無與倫比的遊戲體驗和一系列獨特的選擇。」

GX MSI 版還具有 MSI 品牌吉祥物「Lucky」龍的動態版本。使用動態桌布並將您的瀏覽器變成互動遊戲的功能，玩家可以幫助 Lucky 從龍蛋孵化成長。使用遊戲 bar（允許您在動態桌布或獨立遊戲中玩遊戲的功能），玩家必須培育 Lucky 來「升級」並解鎖動態桌布的新階段。當玩家完成 Lucky 遊戲後，可以從大量不同的 MSI 品牌桌布中進行選擇，或將吉祥物保留在瀏覽器中。