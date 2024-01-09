戴爾攜手英特爾、輝達、微軟 搶推內建AI筆電

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聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
戴爾指出，生成式AI帶動新一波創新浪潮，釋放PC的新可能。新技術會自動利用適合工作負載的運算引擎，能比以往更快地編輯影像，同時維持電池壽命。圖／戴爾提供
戴爾指出，生成式AI帶動新一波創新浪潮，釋放PC的新可能。新技術會自動利用適合工作負載的運算引擎，能比以往更快地編輯影像，同時維持電池壽命。圖／戴爾提供

戴爾今日宣布，以優雅、現代和極簡設計為核心，呈現「未來樣貌」，將統一XPS產品組合的設計，推出XPS 16及XPS 14新螢幕尺寸，並將XPS 13 Plus改造為XPS 13，三款筆電皆具備消除干擾和提高工作效能的特色。

戴爾解釋，全新XPS以CNC加工鋁搭配Gorilla Glass 3，並採用同色調搭配（有石墨及白金兩款），高級質感加上新穎外觀更是提升使用體驗的關鍵，包括能輕鬆切換媒體與功能鍵的觸控功能列、具觸覺回饋功能的無縫玻璃觸控板，以及提供流暢輸入體驗的加大鍵盤。全系列新款XPS筆電皆搭載InfinityEdge面板，並可選配OLED觸控螢幕，可設定螢幕刷新率、具高解析度選項、以驚豔色彩搭配Dolby Vision®技術呈現細節，同時提供卓越的音質，配備四聲道喇叭，支援Dolby Atmos®沉浸音效及Waves的MaxxAudio® Pro立體環繞音效，並以最新智慧型FHD 1080p網路攝影機確保視訊畫質清晰。

另外，此次產品在AI領域亦有多項合作、創新。例如新產品系列在AI功能加持下，透過Intel Core Ultra處理器內建AI加速，以及Windows 11帶來新體驗，協助使用者發揮創意和生產力，同時提升筆電效能與電池續航力。全系列XPS筆電皆具備ExpressCharge功能，只要充電60分鐘即可充至80%。

XPS 16及XPS 14也皆採用NVIDIA Studio認證系統，為3D渲染、影片編輯和直播串流等要求嚴苛的創意任務提供業界領先的性能，同時提供Studio AI支援之工具套件的獨有使用權限，並透過NVIDIA Studio驅動程式增強穩定性。

戴爾表示，AI和生成式AI帶動新一波創新浪潮，釋放PC的新可能。新款XPS產品採用Intel Core Ultra處理器，內建AI加速引擎及NPU（神經處理單元），因此資料處理及效能不需完全仰賴CPU或GPU。例如，當創作者使用Adobe Lightroom時，這項新技術會自動利用適合工作負載的運算引擎，因此將能比以往更快地編輯影像，同時維持電池壽命。

此系列筆電皆搭載Windows 11中的Copilot，運用AI讓每日事務變得更快且更輕鬆。此產品組合亦配備Copilot鍵，只要輕鬆一按就能迅速運行常用AI功能。

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