快訊

國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

十銓去年12月營收年增200%創新高 全年營收同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供
十銓總經理陳慶文。圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布12月營收20.39億元，年增200.8%，主要受惠於B2B專案與品牌訂單持續挹注，加上歐美聖誕節購物檔期，出貨動能強勁；2023年全年1合併營收規模達165.66億元，年增146.4%，單季及年度累計營收雙雙再度創下歷史新高。今年公司將擴大品牌規模，持續為成長帶來動能。

十銓表示，原廠減產效應發酵，去庫存化效應浮現，合約價與現貨價格持續回升，由於AI PC及高效能電腦的快速發展，帶動各種AI應用，刺激PC規格升級需求提升，有望帶動一波換機潮，十銓樂觀看待2024年消費市場需求復甦狀況，預期H1價格將有明顯的上漲趨勢，並帶動出貨成長動能，公司將持續運用靈活採購策略，庫存維持健康水位，迎接今年產業春燕。

展望今年，十銓營運動能將會聚焦於擴大品牌占有率、除了以領先的產品技術推出各種高規格產品，並持續發展B2B及OEM市場，公司成立至今更憑藉專業研發實力，持續推出新世代優質的消費性及工規產品，包含高頻率DDR5記憶體模組，及GEN 5 SSD等高規高速度卓越儲存解決方案，放眼未來十銓仍將積極拓展工控及B2B 業務的發展，並於全球業務拓展深植實力。

十銓 2024 營收

延伸閱讀

英特爾CES展再秀新品 HX行動處理器、桌上型新品問世

臺慶科去年營收下滑 法人仍看好今年營運成長動能

NAND、DRAM價 有望續漲

2023最強半導體股／這檔漲最大 今年來漲幅356%

相關新聞

英特爾在美CES展推出第14代處理器 讓PC全面進化

英特爾強攻AI PC，今日在美國消費性電子展CES 2024宣布推出Intel Core 第14代行動和桌上型處理器系列...

供應商強勢主導 今年首季NAND Flash合約價季增15~20%

集邦科技今日發布調查指出，儘管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大NAND Flash產品採購以建立...

MSI微星與Opera GX合作 2024 CES打造GX MSI 介面服務

MSI 微星（2377）和 Opera GX 合作打造了一款專為遊戲玩家設計的瀏覽器特別版本 Opera GX MSI ...

十銓去年12月營收年增200%創新高 全年營收同創新高

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布12月營收20.39億元，年增200.8%，主要受惠於B2B專案與品牌訂單持續...

戴爾攜手英特爾、輝達、微軟 搶推內建AI筆電

戴爾今日宣布，以優雅、現代和極簡設計為核心，呈現「未來樣貌」，將統一XPS產品組合的設計，推出XPS 16及XPS 14...

群創營收／12月188億元、年月雙增 創近三個月新高

受惠於大小尺寸面板出貨量成長，群創（3481）今（9）日公告去年12月合併營收187.63億元，月增7.6%，年增16....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。