十銓去年12月營收年增200%創新高 全年營收同創新高

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布12月營收20.39億元，年增200.8%，主要受惠於B2B專案與品牌訂單持續挹注，加上歐美聖誕節購物檔期，出貨動能強勁；2023年全年1合併營收規模達165.66億元，年增146.4%，單季及年度累計營收雙雙再度創下歷史新高。今年公司將擴大品牌規模，持續為成長帶來動能。

十銓表示，原廠減產效應發酵，去庫存化效應浮現，合約價與現貨價格持續回升，由於AI PC及高效能電腦的快速發展，帶動各種AI應用，刺激PC規格升級需求提升，有望帶動一波換機潮，十銓樂觀看待2024年消費市場需求復甦狀況，預期H1價格將有明顯的上漲趨勢，並帶動出貨成長動能，公司將持續運用靈活採購策略，庫存維持健康水位，迎接今年產業春燕。

展望今年，十銓營運動能將會聚焦於擴大品牌占有率、除了以領先的產品技術推出各種高規格產品，並持續發展B2B及OEM市場，公司成立至今更憑藉專業研發實力，持續推出新世代優質的消費性及工規產品，包含高頻率DDR5記憶體模組，及GEN 5 SSD等高規高速度卓越儲存解決方案，放眼未來十銓仍將積極拓展工控及B2B 業務的發展，並於全球業務拓展深植實力。