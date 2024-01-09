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三星電子去年受記憶體拖累 去年第4季半導體虧損估縮小

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
三星電子。路透
三星電子。路透

三星電子去年受記憶體拖累，導致營運獲利績效不佳，三星電子預計1月31日上午召開財報會議說明詳細數據與展望，目前公司陸續公布去年統計數據，去年全年整體仍獲利但受半導體虧損拖累而侵蝕獲利。法人預估，三星去年第4季半導體虧損估縮小，主要是記憶體市況不再惡化以及自身晶圓代工應用仍相對有撐，今年營運有望較去年改善。

財報顯示，三星半導體部門在過去三個季度中，運營虧損持續縮小，從第一季度的虧損4.58 兆韓元（約合35億美元）降至第三季度的虧損3.75兆韓元（約合28.6億美元）。

法人分析，三星去年第4季度業績將取決於半導體部門的赤字減少多少。分析師認為，三星電子半導體部門第四季度的運營虧損將減少至1兆韓元（約合 7.6 億美元）。

依據三星電子財報，半導體部門去年前三季虧損12.69兆韓元，10~12月也估計虧損。相對2022年，當時半導體部門2022財年實現獲利24兆韓元，由於半導體部門受記憶體拖累影響整體三星電子2023年的營業利益。

韓國三星電子已公布2023財年（截至2023年12月）合併財報速報。數據顯示，去年全年營業利益為6.54兆韓元，年減少85％。由於半導體部門陷入大幅虧損，拖累三星電子整體利益落入近約15年來新低。

三星電子 半導體 韓元 記憶體

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