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群益證展望龍年 致力推動 ESG 迎向永續未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券（6005）在機器人流程自動化（Robotic Process Automation，簡稱RPA）專案推動下，舉辦了內部第一屆 RPA 工作坊暨成果發表會。歷經四個月群益證與優質顧問及全球領先廠商，共同舉辦 RPA 開發工具教育訓練、流程撰寫技術輔導等課程，培訓內部員工成為 RPA 種子學員。

群益金鼎證券表示，在成果發表會上，各個學員依照目前工作的領域，展示自己設計的自動化流程，其成果超乎預期優異，所帶來的工作效益更讓各部門高階主管驚豔。RPA 專案的推動不僅符合公司內部效能提升的需求，同時也切合聯合國永續發展目標的 SDG8、SDG12、SDG15，群益證持續致力於科技與 ESG 永續發展，為公司和社會帶來更多的永續價值。

RPA 可以將高度人工、重複性的作業流程轉為自動化，並且保有跨系統切換操作的穩定性。進而達到推動無紙化作業，以更有效率的工作模式提升效能。透過 RPA 專業學習和技術移轉，更強化員工的科技能力。以優質的員工實力創造更優化的工作介面，維持營運的續航力。

RPA 學員也是永續發展的領航員，尤其首批種子除了資訊人員，還有更多來自後勤結算部門的員工。看著自己展示的成果，其成就感更是增加了員工對於 RPA 導入作業流程的信賴與滿意度。群益證在推動 ESG 的道路上，以永續發展目標，利用 RPA 建立了數位轉型的工作模式，減少廢紙為環境盡一份心力，同時提高行政上的資源效率，實現群益證2024年「讓我來服務您」的營運藍圖與策略目標，

未來，群益證將舉辦系列活動讓每位種子持續領航，協助推動 RPA 應用在各部門，激發營運的無限潛力。

群益 2024 ESG

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