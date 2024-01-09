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國產營收／去年12月合併19.2億、年增3% 本業創史上新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）今（9）日公布去年合併營收19.19億元的高檔，年增2.98％；國內本業12月營收也達到16.33億元，年增8.21％，累計國內本業營收為177.58億元，更創下史上第一高的紀錄。

國產建材實業表示，去年科技業建廠需求強勁，加上國產建材「擇優出貨」策略奏效，出貨給全台指標建案群、高利潤的高端混凝土產品，國產建材實業12月的營運與獲利向前走，集團營收來到19.19億元，維持在營收高檔，較前一年同期的18.63億元，年增達2.98％，全年累計營收達210.41億元，年減1.12%。但若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產表示，去年混凝土相關的本業，12月份國內銷售金額達到16.33億元，較前一年同期的15.09億元，年增8.21％，繼續站上史上前三高的營收高檔，累計國內本業營收達177.58億元，較前一年168.51億元，年增5.39％，更創下史上第一高的紀錄。

國產表示，AI浪潮席捲全球，台積電（2330）等眾多科技業持續釋出樂觀的產業訊息，無論是CoWoS建廠產能擴充，還有全球最先進的2奈米製程在新竹寶山紮根，預計興建Fab 20廠區，共計四座12吋晶圓廠（P1～P4），以及已在去年7月啟用的全球研發中心，加上近來頻頻傳出1.4奈米建廠的相關佈局好消息，皆顯示全球AI促進台灣科技建廠的強勁需求。

因應這波AI浪潮，國產協助不少高科技廠辦快速建廠，以台積電來說，竹科寶山二期的2奈米廠與全球研發中心，都是由國產新竹廠供應，2奈米廠Fab 20的P1正在興建中，主體結構採用國產建材8,000磅高強度混凝土，目前主結構已經完成，P2已經發包，混凝土需求約45萬立方米。台積電全球研發中心是全球半導體最新進製程的研發重鎮，被譽為「台灣的貝爾實驗室」，外觀時尚新穎，採用國產建材4~6,000磅品牌高端混凝土，總需求50萬立方米，已於去年7月正式啟用。

國產建材集團近年營運獲利大有斬獲，同時也積極往優質的全建材集團邁進，投入與時俱進的ESG與先進研發，積極布局碳競爭力與綠色設計，繼率先混凝土產業，全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得CETES新材料新工法驗證，並成立可執行國家級檢驗能力的TAF實驗室，展現與世界接軌的碳競爭力。

除了碳礦化混凝土，國產建材也不斷研發混凝土科技，如可儲能的混凝土電池。研發副總楊志強表示，混凝土不只能蓋房子，也可以利用太陽能集電，成為蓄電大平台，透過鋼筋接線成為儲能設備，可以充放電，也能連接電風扇等設備，達到節能減碳，目前朝產品設計發展。另外，繼臺北港成立TAF實驗室之後，國產仁武廠也積極籌備南部的TAF實驗室，透過專業儀器可快速掌握所有原料性質，精進溯源管理，提升自我試驗能力與水準，邁向低碳永續ESG，持續墊高國產集團未來的營運優勢。

營收

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