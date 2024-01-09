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美超微推「X13」AI伺服器 梁見後：最快兩周可交貨

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微總裁梁見後。翻攝自官網
美超微總裁梁見後。翻攝自官網

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro） 今（9）日宣布，公司正式發佈業界最廣泛的工作負載最佳化伺服器「X13 」系列產品，其中搭載超過 15 個針對人工智慧、高效能運算、雲端、企業和 5G/邊緣工作負載進行最佳化的系統，並由第五代英特爾處理器提供支援。創辦人暨總裁梁見後也喊話，該機全球每月製造量達4,000 個機架，全機架交貨時間低至兩週，藉此搶攻全球市場。

據悉，該機全面將性能和能源優化，並且增強的熱容量以支援最高效能的 CPU 和 GPU，經過全機體最佳化，不僅可在高達 40°C 的高溫資料中心環境中運行，並且鈦級電源的內部設計可實現最高效率，同時提高安全性和可管理性，這台高階伺服器的硬體和晶片信任根（RoT）都符合業界標準，可全面搶進市場。

據美超微公布資料顯示，整個供應鏈中組件的加密證明，以及全面的遠端管理功能和軟體皆有支援，其支援開放產業標準 PCIe 5.0、DDR5、CXL 等最新產業技術，而開放運算專案（OCP）標準，也包括 OCP 3.0、OAM、ORV2 和 OSF 以及 Open BMC，以及 EDSFF E3.S 和 E1.S 儲存外形規格，因此備受外界期待。

伺服器

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